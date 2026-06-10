Бенямин Нетаняху реши! Израелският премиер ще се кандидатира за преизбиране тази година

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за преизбиране тази година, обяви партията му днес, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали израелският премиер ще се кандидатира отново, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В кратко изявление партията на Нетаняху "Ликуд" ("Съюз") заяви, че той ще се кандидатира на изборите и, ако Бог позволи, ще спечели.
Датата на изборите все още не е обявена официално, но те трябва да се проведат до октомври. Това ще бъдат първите избори след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. - най-тежкия провал на сигурността в страната, който предизвика израелската офанзива в ивицата Газа.
По-рано главният кореспондент на Ей Би Си Нюз във Вашингтон Джонатан Карл публикува в Екс, че Тръмп му е казал, че не знае дали Нетаняху ще се кандидатира. „Не знам, той има невероятна кариера. Иска ли да продължи?“, цитира журналистът думите на Тръмп.
Нетаняху преживя бурен мандат, откакто се върна на власт през декември 2022 г. начело на най-дясната коалиция в историята на Израел. Той се сблъска с масови антиправителствени протести преди войните в Газа, Ливан и Иран.
Проучванията на няколко пъти показваха, че коалицията му, оглавявана от "Ликуд", няма да успее да спечели мнозинство на следващите избори. Изследване, публикувано на 9 юни от изследователския център "Институт за демокрация в Израел" в Йерусалим, сочи, че 61% от израелското общество смята, че той не трябва да се кандидатира.
Други изследвания обаче показват също, че евентуална коалиция от опозиционни партии няма да успее да събере парламентарно мнозинство, освен ако не сключи коалиция с арабски партии, което някои опозиционни лидери вече отхвърлиха.
Американски и израелски представители твърдят, че Тръмп и Нетаняху, които заедно започнаха войната с Иран през февруари, все още поддържат близки отношения, въпреки че понякога те бяха и напрегнати.
През последните седмици Тръмп поиска от Израел да ограничи военните си действия в Ливан, докато Вашингтон преговаря за мирно споразумение с Техеран.
Миналата седмица Тръмп призна, че по време на неотдавнашен телефонен разговор е нарекъл израелския премиер "напълно луд", макар че също така заяви, че двамата се разбират добре. Той многократно е призовавал израелския президент да помилва Нетаняху по отношение на висящите обвинения в корупция, които Нетаняху отрича.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дада
13:24 10.06.2026
2 Варна 3
13:26 10.06.2026
3 Няма как
13:26 10.06.2026
4 гост
13:27 10.06.2026
5 име
Коментиран от #10
13:28 10.06.2026
6 Някой
13:29 10.06.2026
7 Мошето иска да отърве престоя при
Хаджи Ицках
Коментиран от #22
13:35 10.06.2026
8 Няма друг шанс
13:37 10.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Жеко
До коментар #10 от "Мунчо":Те три години още Га за не са превзели напълно . Една територия 10 пъти по малка от област Сливен .
13:48 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 и бог рече
13:48 10.06.2026
14 Смърфиета
13:49 10.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ерол Флин
14:02 10.06.2026
17 Някой
Демокрацията в действие!
14:07 10.06.2026
18 Kaлпазанин
Коментиран от #20
14:18 10.06.2026
19 Политкоректен
14:19 10.06.2026
20 Смърфиета
До коментар #18 от "Kaлпазанин":Не се е мъчил в адски мъки, защото го застреляха в главата на влизане в Кнесета и сигорно се е свлякъл като чувал. А този е за екстрадиране в Хага. То си е луксозна пенсия. Заедно с Дутерте и още един-двама живи от югославските войни. Хубава храна, удобна стая с тоалетна, прозорец с гледка, озеленена градина, а не каре. За него ще се полагат всички грижи.
14:39 10.06.2026
21 Лопата Орешник
14:41 10.06.2026
22 Смърфиета
До коментар #7 от "Мошето иска да отърве престоя при":В Хага няма бай Ставри. Ако загуби изборите ще ги натиснат да го екстрадират. Засега търсят само него, не може и да пътува, като Горанов и Пеевски е – ограничен в движенията зад граница.
14:41 10.06.2026
23 Теслатъ
14:41 10.06.2026