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Бенямин Нетаняху реши! Израелският премиер ще се кандидатира за преизбиране тази година

Бенямин Нетаняху реши! Израелският премиер ще се кандидатира за преизбиране тази година

10 Юни, 2026 13:23 1 034 23

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Американски и израелски представители твърдят, че Тръмп и Нетаняху, които заедно започнаха войната с Иран през февруари, все още поддържат близки отношения, въпреки че понякога те бяха и напрегнати

Бенямин Нетаняху реши! Израелският премиер ще се кандидатира за преизбиране тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за преизбиране тази година, обяви партията му днес, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали израелският премиер ще се кандидатира отново, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В кратко изявление партията на Нетаняху "Ликуд" ("Съюз") заяви, че той ще се кандидатира на изборите и, ако Бог позволи, ще спечели.

Датата на изборите все още не е обявена официално, но те трябва да се проведат до октомври. Това ще бъдат първите избори след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. - най-тежкия провал на сигурността в страната, който предизвика израелската офанзива в ивицата Газа.

По-рано главният кореспондент на Ей Би Си Нюз във Вашингтон Джонатан Карл публикува в Екс, че Тръмп му е казал, че не знае дали Нетаняху ще се кандидатира. „Не знам, той има невероятна кариера. Иска ли да продължи?“, цитира журналистът думите на Тръмп.

Нетаняху преживя бурен мандат, откакто се върна на власт през декември 2022 г. начело на най-дясната коалиция в историята на Израел. Той се сблъска с масови антиправителствени протести преди войните в Газа, Ливан и Иран.

Проучванията на няколко пъти показваха, че коалицията му, оглавявана от "Ликуд", няма да успее да спечели мнозинство на следващите избори. Изследване, публикувано на 9 юни от изследователския център "Институт за демокрация в Израел" в Йерусалим, сочи, че 61% от израелското общество смята, че той не трябва да се кандидатира.

Други изследвания обаче показват също, че евентуална коалиция от опозиционни партии няма да успее да събере парламентарно мнозинство, освен ако не сключи коалиция с арабски партии, което някои опозиционни лидери вече отхвърлиха.

Американски и израелски представители твърдят, че Тръмп и Нетаняху, които заедно започнаха войната с Иран през февруари, все още поддържат близки отношения, въпреки че понякога те бяха и напрегнати.

През последните седмици Тръмп поиска от Израел да ограничи военните си действия в Ливан, докато Вашингтон преговаря за мирно споразумение с Техеран.

Миналата седмица Тръмп призна, че по време на неотдавнашен телефонен разговор е нарекъл израелския премиер "напълно луд", макар че също така заяви, че двамата се разбират добре. Той многократно е призовавал израелския президент да помилва Нетаняху по отношение на висящите обвинения в корупция, които Нетаняху отрича.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дада

    10 0 Отговор
    Има си хас

    13:24 10.06.2026

  • 2 Варна 3

    9 3 Отговор
    Терористът Натаня ще се преизбира... но със сигурност и Тръмп ще прави същото. Унищожителите на света (Русия, САЩ, Израел) владеят целия свят! Боже мили, спасете света от световни суперсили!

    13:26 10.06.2026

  • 3 Няма как

    22 1 Отговор
    Ако не бъде министър-председател и ако няма война, Биби влиза в затвора заедно с жена си за тежка корупция.

    13:26 10.06.2026

  • 4 гост

    15 1 Отговор
    Без измами няма как да спечели. Вярата на ционисти и глобалисти нямат нищо общо с вярата в Бог.

    13:27 10.06.2026

  • 5 име

    13 1 Отговор
    Минаха ли двете седмици, в рамките на които щяха да унищожат Хамас и да поемат контрола над Gаzа.

    Коментиран от #10

    13:28 10.06.2026

  • 6 Някой

    14 0 Отговор
    Или го избират или в затвора. Няма избор терористът Сатаняху.

    13:29 10.06.2026

  • 7 Мошето иска да отърве престоя при

    12 1 Отговор
    Изрелския вариант на бай Ставри
    Хаджи Ицках

    Коментиран от #22

    13:35 10.06.2026

  • 8 Няма друг шанс

    12 1 Отговор
    Иначе влиза в затвора, което също е вид спасение, но все си мисля, че самите евреи ще си го очистят като един друг еврейски премиер

    13:37 10.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жеко

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчо":

    Те три години още Га за не са превзели напълно . Една територия 10 пъти по малка от област Сливен .

    13:48 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 и бог рече

    5 1 Отговор
    ...Няма да я бъде тая ..

    13:48 10.06.2026

  • 14 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Чефудите ще си го преизберат.

    13:49 10.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ерол Флин

    2 1 Отговор
    За портиер на Ада ли се кандидатира клеп@ра?

    14:02 10.06.2026

  • 17 Някой

    1 1 Отговор
    А, ще го презиберат. Като забрани на опозицията да се явява на избори, започне да води под бройка избиратели да гласуват за него, като нищо ще изкара над 50% и ще си направи сам правителство.
    Демокрацията в действие!

    14:07 10.06.2026

  • 18 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Гледай клип как шимон перез се гърчеше в адски мъки ,и на този му пожелавам същото

    Коментиран от #20

    14:18 10.06.2026

  • 19 Политкоректен

    1 1 Отговор
    Мечтали ли сме някога?

    14:19 10.06.2026

  • 20 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Kaлпазанин":

    Не се е мъчил в адски мъки, защото го застреляха в главата на влизане в Кнесета и сигорно се е свлякъл като чувал. А този е за екстрадиране в Хага. То си е луксозна пенсия. Заедно с Дутерте и още един-двама живи от югославските войни. Хубава храна, удобна стая с тоалетна, прозорец с гледка, озеленена градина, а не каре. За него ще се полагат всички грижи.

    14:39 10.06.2026

  • 21 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Какво трудно решение! Но от него да мине, ще подържи кокала!

    14:41 10.06.2026

  • 22 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мошето иска да отърве престоя при":

    В Хага няма бай Ставри. Ако загуби изборите ще ги натиснат да го екстрадират. Засега търсят само него, не може и да пътува, като Горанов и Пеевски е – ограничен в движенията зад граница.

    14:41 10.06.2026

  • 23 Теслатъ

    0 0 Отговор
    И ш го Д....!!!!!! -)))))) В Израел го ненавиждат!!!!

    14:41 10.06.2026