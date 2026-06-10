Капитанът на Германия: Надявам се, че всеки, който е тук, иска да стане световен шампион

Капитанът на Германия Йозуа Кимих призова целия отбор да даде всичко от себе си на Световното първенство, като настоя, че един хубав базов лагер сам по себе си не гарантира успех.

„Надявам се, че всеки, който е тук, иска да стане световен шампион“, каза Кимих пред MagentaTV.

Футболистът на Байерн каза, че волята за постигане на успех не е достатъчна, а че „сега трябва да направим нещо, за да печелим мачове“.

Германия играе първия си мач от Световното първенство срещу Кюрасао в неделя в Хюстън, като Кот д'Ивоар и Еквадор са другите им съперници в груповата фаза.

„Вярвам, че има причини, поради които сме тук, и че всичко е подготвено превъзходно“, каза Кимих.

🇩🇪 Joshua Kimmich: "I hope that everyone here wants to become world champion. But it won’t get us very far if we only want it. We have to do something now to win games. That’s where we should start" pic.twitter.com/CQQXbGe79Q — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 9, 2026

Но той предупреди, че един „хубав лагер“ не гарантира успех, казвайки, че „аз също се чувствах като у дома си в Катар. Но въпреки това бяхме елиминирани в края на груповата фаза“.

Германия „отпадна в груповата фаза през 2018 г. в Русия и през 2022 г. в Катар, след като загуби първия си мач от турнира и в двата случая.

Те влизат в Световното първенство с победи в последните си девет мача, а треньорът Юлиан Нагелсман каза, че добрата подготовка може да допринесе за успеха.

„В крайна сметка мачовете са по-важни. Но винаги се свежда до цялостната картина. Ако се чувствате комфортно и можете да се подготвите правилно, е по-вероятно да играете добре. А ако играете добре, е по-вероятно да успеете“, каза Нагелсман.