Наталия Киселова обяви информация за престъпления и отменена екстрадиция, свързани с "Баба Алино"

Оградата на незаконния частен град до Варна падна и тази новина се понесе като шумно торпедо в дигиталния свят. Парламент, до който стига доклад на ДАНС във връзка с новоизлюпения град, с който парламентарният председател не запознава депутатите – защо? Темата коментира бившият председател на 51-вото Народно събрание Наталия Киселова в предаването „Челюсти” по Нова нюз.
Киселова потвърди, че през миналата година в парламента е постъпил доклад на ДАНС, съдържащ информация за дейността на корпорация „КУБ” и лица, свързани с проекта край Варна.
„Запомних този документ, защото това беше единственият на ДАНС, който пристигна в явно деловодство. След като го прочетох, се консултирах със служителя по сигурността и прецених, че докладът трябва да остане в секретност”, заяви тя.
По думите ѝ документът съдържал информация, засягаща националната сигурност, включително данни за чужд гражданин, за когото била издадена заповед за екстрадиция, а впоследствие била отменена.
„Мотивите за нейното издаване и отмяната съм сметнала, че са част от въпросите, които застрашават националната сигурност”, каза Киселова.
По думите ѝ докладът съдържал и данни за начина, по който работили службите на територията на Варненска област.
„Въпросът за това как е работила Държавната агенция на територията на област Варна всъщност беше с имената на агенти. В доклада има хронология на събитията – как са постъпили данни, как са работили и какво са разбрали относно дейността на корпорация „КУБ”, посочи тя.
Бившият председател на парламента разкри още, че заради данни за евентуални престъпления е бил уведомен тогавашният и.ф. главен прокурор.
„Тъй като в доклада имаше данни за извършени престъпления, е информиран тогавашният и.ф. главен прокурор. Сметнах, че това е въпрос, който трябва да бъде отнесен към съдебната власт”, заяви Наталия Киселова.
Тя коментира и публично достъпни документи, свързани с местността „Баба Алино”, които според нея поставят нови въпроси за ролята на институциите.
„Тези документи, които са публични и са качени на сайта на фирмата, която продава тези имоти, ни казват, че има частично или пълноценно съдействие от страна на Община Варна”, коментира бившият председател на парламента. И допълни: „Става дума за държавни имоти. Ако върнем часовника назад, въпросите са към областни управители, министри на регионалното развитие, министри на околната среда, кметове, заместник-кметове, министър-председатели и службите за сигурност”.
Киселова определи случващото се като „имитация на държавност”. Според нея случаят е показателен за по-дълбок проблем в управлението на страната. „Нарича се корупция. Доминация на криминалната държава над правовата”, добави тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леле...
Коментиран от #3
23:40 09.06.2026
2 Младите да се намесят
23:42 09.06.2026
3 киселец
До коментар #1 от "Леле...":аз пък се набълбуках с мангизи!!!
Коментиран от #12
23:43 09.06.2026
4 Само вили и сопи
23:44 09.06.2026
5 Овчар
Коментиран от #11
23:44 09.06.2026
6 Сандо
Коментиран от #13
23:46 09.06.2026
7 ?????
Както направи и с искането на президента за референдум за еврото.
Ся да вземе да ни обясни поради страх от кво е постъпвала така.
Щото тва с националната сигурност е мижи и лаже.
23:47 09.06.2026
8 Али Бабино
23:50 09.06.2026
9 Точно тая ли свнкя
Няма да заспя цяла нощ
23:50 09.06.2026
10 Жорко
23:50 09.06.2026
11 нашия
До коментар #5 от "Овчар":кой ти каза ,че е строено с кредити от банки....всичко се плаща кешарка брат....това са пресъпни пари ,крадени,придобити незнайно как...
23:51 09.06.2026
12 Ах , Ах...
До коментар #3 от "киселец":Сладка моя киселице, най красива и изящна от жените, ще ти направя бяла рокля, която само ще трябва да изчакаш да изсъхне върху тебе.
23:51 09.06.2026
13 Жорко
До коментар #6 от "Сандо":По-скоро сме готови да свалим гащите си и когото и както си поиска да му дадем,прогнила държавица!
23:53 09.06.2026
14 нашия
23:55 09.06.2026
15 Ама питко
Защо попречи на рефкрендума?
Защо фурод с брадавици не внесе искания за снемане на имунитетитна народни представители, независимо от коя партия си?
Два месеца на трона, цял живот осигурена!
Ето това е несправедливо
От тук трябва да тръгне реформата!
Няма президенти, няма председатели. Напуснеш ли, край с благата. Ставаш обикновен гражданин
23:57 09.06.2026
16 Точен
Коментиран от #17
00:01 10.06.2026
17 костя копейкин
До коментар #16 от "Точен":да връща парите!!!
00:02 10.06.2026
18 Ти да видиш
Няма по-голям позор в българския парламент от нея.
00:03 10.06.2026
19 Когато са Намесени
всички мълчат
И си затварят очите.
Коментиран от #20
00:06 10.06.2026
20 рашките
До коментар #19 от "Когато са Намесени":НА ГРЕС!
00:07 10.06.2026
21 МхтоМхто
00:09 10.06.2026
22 Секретна комуникация и охрана
Коментиран от #23
00:17 10.06.2026
23 нашия
До коментар #22 от "Секретна комуникация и охрана":я пак пробвай.......смешко
00:26 10.06.2026
24 1111
00:37 10.06.2026
25 Хмм
00:45 10.06.2026