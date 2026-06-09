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Наталия Киселова обяви информация за престъпления и отменена екстрадиция, свързани с "Баба Алино"

Наталия Киселова обяви информация за престъпления и отменена екстрадиция, свързани с "Баба Алино"

9 Юни, 2026 23:31 1 189 25

  • наталия киселова-
  • строеж-
  • баба алино

През 2025 г. в НС постъпил доклад на ДАНС, съдържащ данни за дейността на корпорация „КУБ” и лица, свързани с проекта край Варна

Наталия Киселова обяви информация за престъпления и отменена екстрадиция, свързани с "Баба Алино" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оградата на незаконния частен град до Варна падна и тази новина се понесе като шумно торпедо в дигиталния свят. Парламент, до който стига доклад на ДАНС във връзка с новоизлюпения град, с който парламентарният председател не запознава депутатите – защо? Темата коментира бившият председател на 51-вото Народно събрание Наталия Киселова в предаването „Челюсти” по Нова нюз.

Киселова потвърди, че през миналата година в парламента е постъпил доклад на ДАНС, съдържащ информация за дейността на корпорация „КУБ” и лица, свързани с проекта край Варна.

„Запомних този документ, защото това беше единственият на ДАНС, който пристигна в явно деловодство. След като го прочетох, се консултирах със служителя по сигурността и прецених, че докладът трябва да остане в секретност”, заяви тя.

По думите ѝ документът съдържал информация, засягаща националната сигурност, включително данни за чужд гражданин, за когото била издадена заповед за екстрадиция, а впоследствие била отменена.

„Мотивите за нейното издаване и отмяната съм сметнала, че са част от въпросите, които застрашават националната сигурност”, каза Киселова.

По думите ѝ докладът съдържал и данни за начина, по който работили службите на територията на Варненска област.

„Въпросът за това как е работила Държавната агенция на територията на област Варна всъщност беше с имената на агенти. В доклада има хронология на събитията – как са постъпили данни, как са работили и какво са разбрали относно дейността на корпорация „КУБ”, посочи тя.

Бившият председател на парламента разкри още, че заради данни за евентуални престъпления е бил уведомен тогавашният и.ф. главен прокурор.

„Тъй като в доклада имаше данни за извършени престъпления, е информиран тогавашният и.ф. главен прокурор. Сметнах, че това е въпрос, който трябва да бъде отнесен към съдебната власт”, заяви Наталия Киселова.

Тя коментира и публично достъпни документи, свързани с местността „Баба Алино”, които според нея поставят нови въпроси за ролята на институциите.

„Тези документи, които са публични и са качени на сайта на фирмата, която продава тези имоти, ни казват, че има частично или пълноценно съдействие от страна на Община Варна”, коментира бившият председател на парламента. И допълни: „Става дума за държавни имоти. Ако върнем часовника назад, въпросите са към областни управители, министри на регионалното развитие, министри на околната среда, кметове, заместник-кметове, министър-председатели и службите за сигурност”.

Киселова определи случващото се като „имитация на държавност”. Според нея случаят е показателен за по-дълбок проблем в управлението на страната. „Нарича се корупция. Доминация на криминалната държава над правовата”, добави тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле...

    10 1 Отговор
    Каква мощнаерекция ми докара снимката на Киселов!? А паднах и са ми гипсирани ръцете! Егати и белята...

    Коментиран от #3

    23:40 09.06.2026

  • 2 Младите да се намесят

    16 0 Отговор
    Всички сте в бизнеса с престъпност.Държавата води хорото.

    23:42 09.06.2026

  • 3 киселец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Леле...":

    аз пък се набълбуках с мангизи!!!

    Коментиран от #12

    23:43 09.06.2026

  • 4 Само вили и сопи

    12 1 Отговор
    Народе п…т, взимай кой каквото може и на площада… времето изтича!

    23:44 09.06.2026

  • 5 Овчар

    11 3 Отговор
    Кучето е заровено на друго място , къртиците ровят там където няма нищо...! Банките отпускат кредити само при железни гаранции.. На практика банката купува имота и го прехвърля на собственика когато той го изплати..! Накрая всичко ще се узакони и няма да има виновни , само гледайте..!!

    Коментиран от #11

    23:44 09.06.2026

  • 6 Сандо

    10 0 Отговор
    А според мен става дума за това,че нашите управляващи,институции,служби и администрации са готови да пълзят в краката на всеки Господар,или любимец на Господарите.

    Коментиран от #13

    23:46 09.06.2026

  • 7 ?????

    20 0 Отговор
    Т.е. с една дума скрила е сигнала в чекмеджето.
    Както направи и с искането на президента за референдум за еврото.
    Ся да вземе да ни обясни поради страх от кво е постъпвала така.
    Щото тва с националната сигурност е мижи и лаже.

    23:47 09.06.2026

  • 8 Али Бабино

    12 1 Отговор
    Уркайнската мафия от началото на войната си строят безгрижно

    23:50 09.06.2026

  • 9 Точно тая ли свнкя

    10 2 Отговор
    Трябваше да видя преди да си легна?
    Няма да заспя цяла нощ

    23:50 09.06.2026

  • 10 Жорко

    14 2 Отговор
    Каква секретност бе пача продажна,всичките сте от боклук нагоре,цялата стълбица от елементи е такава,прогнила държавица.

    23:50 09.06.2026

  • 11 нашия

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    кой ти каза ,че е строено с кредити от банки....всичко се плаща кешарка брат....това са пресъпни пари ,крадени,придобити незнайно как...

    23:51 09.06.2026

  • 12 Ах , Ах...

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "киселец":

    Сладка моя киселице, най красива и изящна от жените, ще ти направя бяла рокля, която само ще трябва да изчакаш да изсъхне върху тебе.

    23:51 09.06.2026

  • 13 Жорко

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    По-скоро сме готови да свалим гащите си и когото и както си поиска да му дадем,прогнила държавица!

    23:53 09.06.2026

  • 14 нашия

    13 0 Отговор
    Киселова се прави на луда,та нали точно депутати от Възраждане са поискали от ДАНС тоя доклад ,и данс го пращат в парламента за да го даде на всички,а и ДАНС защо не са изпратили доклада до тези които са го изискали.....?!??!?!

    23:55 09.06.2026

  • 15 Ама питко

    12 0 Отговор
    Ти колко нещо скри от депутатите?
    Защо попречи на рефкрендума?
    Защо фурод с брадавици не внесе искания за снемане на имунитетитна народни представители, независимо от коя партия си?
    Два месеца на трона, цял живот осигурена!
    Ето това е несправедливо
    От тук трябва да тръгне реформата!
    Няма президенти, няма председатели. Напуснеш ли, край с благата. Ставаш обикновен гражданин

    23:57 09.06.2026

  • 16 Точен

    8 1 Отговор
    Тази лъж...ня не казва, че докладът на ДАНС е по сигнал на ВЪЗРАЖДАНЕ, а депутатът от хората на Костадинов Златан Златанов 3 пъти предлагаше Комисията по национална сигурност да прегледа престъпленията на украинците в Баба Алино, но Киселова не допусна сигналите до Комисията. Срам си, завинаги ексдепутатке...

    Коментиран от #17

    00:01 10.06.2026

  • 17 костя копейкин

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Точен":

    да връща парите!!!

    00:02 10.06.2026

  • 18 Ти да видиш

    8 1 Отговор
    Не ни занимавайте с тази гербаджийска пачавρа! Тя трябваше отдавна да търка нара в затвора за назидание!
    Няма по-голям позор в българския парламент от нея.

    00:03 10.06.2026

  • 19 Когато са Намесени

    2 5 Отговор
    РУСКИТЕ ТАЙНИ СЛУЖБИ
    всички мълчат
    И си затварят очите.

    Коментиран от #20

    00:06 10.06.2026

  • 20 рашките

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Когато са Намесени":

    НА ГРЕС!

    00:07 10.06.2026

  • 21 МхтоМхто

    6 0 Отговор
    Мисля,че и снимките на хубавата Наталия трябва да са с гриф строго секретно, защото са заплаха за националната сигурност. Със сигурност заплашват да те уплашат много здраво.

    00:09 10.06.2026

  • 22 Секретна комуникация и охрана

    4 3 Отговор
    Там в горичката има едни руснаци дето са с калашник автомат,казват че са охрана,нали си направиха анклав Камчия руските варвари,нямат наяждане

    Коментиран от #23

    00:17 10.06.2026

  • 23 нашия

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Секретна комуникация и охрана":

    я пак пробвай.......смешко

    00:26 10.06.2026

  • 24 1111

    1 0 Отговор
    Тоя олежку невзоров и оня йони Читадзе завършил московския военен институт,все кадри на КГБ

    00:37 10.06.2026

  • 25 Хмм

    0 0 Отговор
    кукла на конци, затова стана най-мразената в страната

    00:45 10.06.2026

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