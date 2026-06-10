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Пламен Абровски обеща масови проверки в големите вериги

Пламен Абровски обеща масови проверки в големите вериги

10 Юни, 2026 22:12 531 15

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  • цени-
  • храни

Инициативата „Кошница с грижа“ се прилага от два дни в големите търговски обекти в страната

Пламен Абровски обеща масови проверки в големите вериги - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Земеделският министър Пламен Абровски обяви спешни проверки след сигнали, че големи вериги притискат български производители, съобщават от БНТ.

Повод за острата реакция на министерството станаха оплаквания от страна на производители на плодове и зеленчуци. Те твърдят, че са били притискани от големите магазини да поемат за своя сметка задължителните търговски намаления.

„Няма да допусна някой да вреди на тази добра инициатива“, заяви Пламен Абровски в телевизионното студио. Той подчерта, че за започването на официално разследване е нужна конкретна информация – кой, кога и по какъв начин е отправял заплахи. Изпълнителната власт вече е провела разговори с браншовите организации, от които се очаква да предоставят реални данни за злоупотреби. Абровски беше категоричен, че държавата няма да предприема действия на базата на слухове, но при доказан натиск отговорът ще бъде безкомпромисен.

Инициативата „Кошница с грижа“ се прилага от два дни в големите търговски обекти в страната. Нейната основна цел е да подпомогне социално уязвимите групи от населението и едновременно с това да стимулира продажбата на родни стоки на пазара.

Участието на търговците в кампанията е изцяло доброволно, но е обвързано с ясни минимални критерии, поставени от правителството. Търговските вериги трябва да се включат за период от най-малко шест месеца, да осигурят минимум 30 продукта с намаление и да предложат отстъпка от поне 15%. Важно изискване е тези по-ниски цени да не се осигуряват за сметка на българските производители. Според министъра част от веригите вече са изявили желание да надградят тези параметри, като предложат по-дълги срокове и по-големи намаления.

Според земеделския министър кампанията представлява форма на стратегическо партньорство между държавата и бизнеса, което демонстрира социална солидарност в труден момент. „Целта на тази мярка е да покаже солидарността на правителството с всички български граждани, особено с хората от най-уязвимите социални групи“, посочи Абровски. Той допълни, че няма да позволи да се хвърля кал върху проект, създаден изцяло в интерес на потребителите, и обеща пълна прозрачност при установяване на нарушения.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    3 3 Отговор
    Да се смея ли да плача ли Малоумниците гласували за регресите как сте

    Коментиран от #6

    22:16 10.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Картел между правителството и чуждите вериги срещу българските производители и малките магазини.

    22:16 10.06.2026

  • 4 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Само бананите са на промоция от 1989 та до днес.

    22:17 10.06.2026

  • 5 Николова , София

    5 0 Отговор
    То хубаво ,ама поне да искаме да излезем от ЕС . ..свободните и демократични държави имат свободна световна търговия ...ако има картел и спекула трябва да се докаже

    22:18 10.06.2026

  • 6 По-добре Румен

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Отколкото ППдофилът Гюрув

    Коментиран от #9

    22:19 10.06.2026

  • 7 Уникално

    3 5 Отговор
    Няма по-гигантски популисти от радевисти. Шарани в България бол. Цени се борят с икономика, а не с популизъм. Пичове спетянвайте, след Радев ще е страшно с неизбежна тежка инфрация. Ако щете вярвайте

    22:20 10.06.2026

  • 8 Проверката започва с....Иран

    2 1 Отговор
    Хранителните продукти в Иран са значително по-евтини спрямо европейските стандарти, но цените варират поради обезценяването на местната валута и инфлацията. Средните цени на основните храни на иранския пазар са следните:Основни продукти:Мляко (1 литър): ≈ $0.65
    Хляб (бял, стандартен): ≈ $0.45 - $0.50
    Яйца (12 бр.): ≈ $1.12
    Ориз (1 кг / 2.2 фунта): ≈ $2.35
    Месо и млечни продукти:
    Пилешко филе (1 кг / 2.2 фунта): ≈ $2.85
    Телешко месо (1 кг / 2.2 фунта): ≈ $9.40
    Местно сирене (1 кг / 2.2 фунта): ≈ $3.90

    22:22 10.06.2026

  • 9 Чичо дядко

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "По-добре Румен":

    Майката ти нищо не казва по въпроса, эащо ли? Да я ли Р.Р.

    22:23 10.06.2026

  • 10 В Иран е война ,а БГ е в клуба на богати

    3 1 Отговор
    Плодове и зеленчуци:
    Ябълки (1 кг / 2.2 фунта): ≈ $0.90
    Домати (1 кг / 2.2 фунта): ≈ $0.57
    Картофи (1 кг / 2.2 фунта): ≈ $0.50
    Лук (1 кг / 2.2 фунта): ≈ $0.48

    22:24 10.06.2026

  • 11 ЧИЧО РУМЕН

    1 2 Отговор
    Се оплете като пате в кълчища с тези вериги.

    22:24 10.06.2026

  • 12 Даа

    4 0 Отговор
    Първоначално нямах доверие в този Абровски !?!? Особено след служебния министър на земеделието и горите... Но като че ли ще се окаже правилен избор, защото служебния министър не разкри мръсната схема за незаконната сеч и незаконния украински град край морето...
    Понеже там сърди на мръсна далавера и мръсната сглобка....

    22:28 10.06.2026

  • 13 Анонимен

    1 1 Отговор
    Слагай таван на надценките, както на запад!

    22:28 10.06.2026

  • 14 Чичо дядко

    1 0 Отговор
    Докато тия хора, дето произвеждат зеленчуци и плодове не представят фактури за тяхната стока ,както ние правим търговия, така и те няма да имат претенции, че някой от тия лоши ,абсолютно са лоши Вериги им извиват ръцете за тяхна сметка

    22:29 10.06.2026

  • 15 тоз

    1 0 Отговор
    тоз да влезе с 50 евро в лидл/кауфланд/била и после в някой квартален и да ми каже къде е по-евтино.
    Проблемът не е в големите вериги...

    22:52 10.06.2026

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