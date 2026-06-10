Евертън ще брои 35 милиона паунда на Бърнли

В английския футболен свят отекна новината, че Евертън е задължен да изплати внушителната сума от 35 милиона паунда на Бърнли. Решението идва след разследване на комисия към Висшата лига, която установи сериозни нарушения на правилата за финансова устойчивост и печалба (PSR) от страна на "карамелите" през периода 2021-2022 година.

Бърнли, който изпадна от елита именно през въпросния сезон, настоява, че финансовите нарушения на Евертън са накърнили шансовете им за оцеляване във Висшата лига. Клубът поиска обезщетение за пропуснати ползи и загуби, свързани с изпадането. В крайна сметка, комисията отсъди в полза на Бърнли – 26 милиона паунда като компенсация и още 9 милиона под формата на лихви.

От лагера на Евертън не закъсняха с отговора. Ръководството на клуба излезе с остро изявление, в което определя решението като "фундаментално опорочено – както юридически, така и фактически". Според тях, създаденият прецедент е опасен за английския футбол, тъй като допуска възможността клуб да бъде санкциониран за финансови нарушения по всяко време на отчетната година. "Карамелите" са категорични, че ще обжалват решението, като изразяват увереност, че представените от тях доказателства ще надделеят при следващата инстанция.

Въпреки наложената компенсация, плащането няма да се отрази на текущите финансови отчети на Евертън по отношение на правилата за печалба и устойчивост. В същото време, казусът поставя под въпрос бъдещето на финансовите регулации във Висшата лига и може да отвори врата за нови съдебни битки между клубовете.

Случаят между Евертън и Бърнли е поредното доказателство, че финансовата дисциплина във Висшата лига е под лупа. Решението на комисията може да се окаже вододел за начина, по който се тълкуват и прилагат правилата за финансова устойчивост в английския футбол.