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Богдан Костов парафира дългосрочен договор с Ботев Пловдив

Богдан Костов парафира дългосрочен договор с Ботев Пловдив

10 Юни, 2026 21:38 537 0

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Защитникът е първото лятно попълнение на тима

Богдан Костов парафира дългосрочен договор с Ботев Пловдив - 1
Снимка: Ботев Пловдив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Богдан Костов е първото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив. Крайният защитник парафира дългосрочен договор с „канарчетата“, съобщиха от клуба.

Роденият през 2002 година бранител е играл за отборите на ЦСКА 1948, Струмска слава, Монтана и Спортист Своге, а за последно бе част от състава на Добруджа.

С екипа на Добруджа преминалият през юношеските национални гарнитури бранител изигра общо 69 мача, в които записа 1 гол и 11 асистенции.

Ето какво заяви 24-годишният защитник пред клубната медия на Ботев Пловдив:

"Изключително съм щастлив да бъда част от голямото семейство на Ботев. Всеки мач ще давам всичко от себе си, за да зарадваме страхотната ни публика. Само Ботев!"


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