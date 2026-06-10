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Италианският тенис шеф разкритикува Карлос Алкарас заради скъпа яхта

Италианският тенис шеф разкритикува Карлос Алкарас заради скъпа яхта

10 Юни, 2026 20:48 563 6

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  • ново поколение тенисисти

Луксът на корта и извън него – дебатът за ценностите на новото поколение тенисисти се разгаря

Италианският тенис шеф разкритикува Карлос Алкарас заради скъпа яхта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас, вторият в световната ранглиста по тенис, отново попадна в светлината на прожекторите, но този път не заради впечатляваща победа, а заради избора си да инвестира в разкошна 27-метрова яхта на стойност около 10 милиона евро. Младият испанец, който вече е натрупал близо 65 милиона долара от наградни фондове, поръча персонализиран катамаран Sunreef Ultima 88 – новина, която предизвика бурни реакции още през март.

В отговор на критиките, Алкарас подчерта, че луксозната яхта е част от партньорството му с известна компания и ще му служи като идеално място за релакс и възстановяване далеч от напрежението на корта. „Вярвам, че това ще бъде идеалното място за почивка и презареждане“, сподели испанецът, намеквайки, че всеки шампион има нужда от свое убежище.

Въпреки обясненията на Алкарас, президентът на Италианската федерация по тенис и падел, Анжело Бинаги, не пропусна да изрази неодобрението си. В интервю за Corriere della Sera той използва случая, за да направи паралел между различните поколения тенисисти. Бинаги изтъкна Яник Синер като пример за скромност и отдаденост, подчертавайки, че италианецът никога не би похарчил милиони за луксозна яхта. „Мога ли да кажа това? За разлика от Алкарас, Яник никога няма да си купи яхта за шест милиона евро. Сигурен съм в това и не мисля, че ще бъда опроверган“, заяви Бинаги, хвърляйки ръкавицата към испанската звезда.

Изказването на Бинаги разпали ожесточен дебат за ценностите и приоритетите на младите тенис звезди. Докато някои защитават правото на Алкарас да се възползва от плодовете на труда си, други поставят под въпрос дали подобни демонстрации на богатство са подходящи за идоли на милиони млади фенове.

Случаят с Алкарас и неговата яхта се превърна в символ на по-широкия сблъсък между традиционните ценности и новите реалности в света на професионалния спорт.


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  • 1 Какво прави

    2 0 Отговор
    първо мнглт, като се види с кинти. Ами, купува си БМВ ента употреба, бегачка и първо шпори из махалата. Та и това така.

    20:55 10.06.2026

  • 2 Хаха

    3 0 Отговор
    Парите му са чисти,платил е милиони данъци.Други имат милиарди,а не могат да си купят нищо-Винету и Шиши примерно.

    21:00 10.06.2026

  • 3 И ако не си купи

    0 0 Отговор
    Яхта, а притежава пет коли в гаража за по милион и нагоре евро, тогава по достоен ли ще бъде. Печели си парите пред погледа на целия свят. Както реши, така ще разполага с тях. В неговия случай, има си пари, угажда си!

    21:23 10.06.2026

  • 4 Буха ха

    0 0 Отговор
    Гоб няр. Като не са доволни, да намалят наградния фонд

    21:25 10.06.2026

  • 5 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Момчето с честен труд и талант си купил яхтата, а сънародника на допингирания Синер го критикува и дава за пример своя си човек! Какво батално лицемерие!

    21:25 10.06.2026

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Последно, колко струва коритото? Написаните 10 милиона, или цитираните 6 милиона? Емахти и бедняците!!!

    21:26 10.06.2026

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