Италианският тенис шеф разкритикува Карлос Алкарас заради скъпа яхта

Карлос Алкарас, вторият в световната ранглиста по тенис, отново попадна в светлината на прожекторите, но този път не заради впечатляваща победа, а заради избора си да инвестира в разкошна 27-метрова яхта на стойност около 10 милиона евро. Младият испанец, който вече е натрупал близо 65 милиона долара от наградни фондове, поръча персонализиран катамаран Sunreef Ultima 88 – новина, която предизвика бурни реакции още през март.

В отговор на критиките, Алкарас подчерта, че луксозната яхта е част от партньорството му с известна компания и ще му служи като идеално място за релакс и възстановяване далеч от напрежението на корта. „Вярвам, че това ще бъде идеалното място за почивка и презареждане“, сподели испанецът, намеквайки, че всеки шампион има нужда от свое убежище.

Въпреки обясненията на Алкарас, президентът на Италианската федерация по тенис и падел, Анжело Бинаги, не пропусна да изрази неодобрението си. В интервю за Corriere della Sera той използва случая, за да направи паралел между различните поколения тенисисти. Бинаги изтъкна Яник Синер като пример за скромност и отдаденост, подчертавайки, че италианецът никога не би похарчил милиони за луксозна яхта. „Мога ли да кажа това? За разлика от Алкарас, Яник никога няма да си купи яхта за шест милиона евро. Сигурен съм в това и не мисля, че ще бъда опроверган“, заяви Бинаги, хвърляйки ръкавицата към испанската звезда.

Изказването на Бинаги разпали ожесточен дебат за ценностите и приоритетите на младите тенис звезди. Докато някои защитават правото на Алкарас да се възползва от плодовете на труда си, други поставят под въпрос дали подобни демонстрации на богатство са подходящи за идоли на милиони млади фенове.

Случаят с Алкарас и неговата яхта се превърна в символ на по-широкия сблъсък между традиционните ценности и новите реалности в света на професионалния спорт.