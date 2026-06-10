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Барселона затваря вратата за Рашфорд: Английският нападател се завръща на "Олд Трафорд"

Барселона затваря вратата за Рашфорд: Английският нападател се завръща на "Олд Трафорд"

10 Юни, 2026 19:27 368 0

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Каталунският гранд се отказва от постоянен трансфер на звездата на Манчестър Юнайтед

Барселона затваря вратата за Рашфорд: Английският нападател се завръща на "Олд Трафорд" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След месеци на спекулации и напрегнати преговори, бъдещето на Маркъс Рашфорд в Барселона вече е напълно ясно. Испанският колос официално се отказа от възможността да задържи английския национал, който през изминалия сезон игра под наем на "Камп Ноу". Така 28-годишният нападател ще се завърне в Манчестър Юнайтед, съобщава авторитетното издание Marca.

Барселона разполагаше с опция да откупи правата на Рашфорд срещу 30 милиона евро, но срокът за активиране на тази клауза изтича до края на седмицата. Въпреки усилията на "червените дяволи" да удължат престоя на своя възпитаник в Испания, ръководството на каталунците е взело категорично решение да не се възползва от тази възможност. Сред основните причини за отказа се посочват няколко ключови фактора: трансферът на Антъни Гордън от Нюкасъл, недостатъчната ефективност на Рашфорд в дефанзивен план, възрастта му, както и високото му възнаграждение. Не на последно място, треньорът на Барса Ханс-Дитер Флик е изиграл решаваща роля при формирането на окончателното становище на клуба.

В рамките на изминалия сезон Маркъс Рашфорд записа 49 участия с екипа на Барселона във всички турнири, като реализира 14 попадения и подаде за още толкова голове. Въпреки тези солидни показатели, представянето му не успя да убеди ръководството на "блаугранас" да инвестира в дългосрочен договор.

Сега всички погледи са насочени към Манчестър Юнайтед, където Рашфорд ще трябва да се пребори за титулярно място и да докаже, че може да бъде ключова фигура в състава на "червените дяволи".


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