27-ят кръг в Първа лига започва от днес - програма

Първа лига - 27 кръг:
19 март - четвъртък, 18:00
Спартак Варна - Лудогорец Разград
20 март - петък, 18:00
Славия - Ботев Пловдив
21 март - събота, 12:30
Септември София - Арда Кърджали
21 март - събота, 15:00
ЦСКА 1948 - Локомотив София
21 март - събота, 17:30
Левски - Черно море Варна
22 март - неделя, 12:30
Монтана - Берое Стара Загора
22 март - неделя, 15:00
ЦСКА - Добруджа Добрич
22 март - неделя, 17:30
Ботев Враца - Локомотив Пловдив
