27-ят кръг в Първа лига започва от днес - програма

19 Март, 2026 10:52 657 0

Лудогорец гостува във Варна

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 27 кръг:

19 март - четвъртък, 18:00
Спартак Варна - Лудогорец Разград

20 март - петък, 18:00
Славия - Ботев Пловдив

21 март - събота, 12:30
Септември София - Арда Кърджали

21 март - събота, 15:00
ЦСКА 1948 - Локомотив София

21 март - събота, 17:30
Левски - Черно море Варна

22 март - неделя, 12:30
Монтана - Берое Стара Загора

22 март - неделя, 15:00
ЦСКА - Добруджа Добрич

22 март - неделя, 17:30
Ботев Враца - Локомотив Пловдив


