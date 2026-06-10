България отстъпи на Белгия след оспорвана битка в Лигата на нациите

Българският национален отбор по волейбол започна участието си в тазгодишното издание на Лигата на нациите с напрегнат и изпълнен с обрати двубой срещу Белгия. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини демонстрираха характер и борбеност, но в крайна сметка отстъпиха с 1:3 гейма (25:20, 24:26, 24:26, 23:25) след истински волейболен трилър.

В първия гейм "лъвовете" показаха отлична форма – стабилен сервис, желязна блокада и разнообразни атаки донесоха убедителна преднина и успех с 25:20.

Във втората част българите наваксаха пасив и дори поведоха с 20:17 след ас на Аспарухов, но белгийците не се предадоха и с хладнокръвие обърнаха резултата до 26:24.

Сходен сценарий се разигра и в третия гейм – нашите момчета имаха своите шансове, но отново отстъпиха с минимална разлика.

Четвъртата част започна с предимство за България, която поведе с 10:6. Постепенно обаче белгийският отбор навакса изоставането си и в решителните моменти показа по-здрави нерви. Александър Николов върна надеждите с ключова точка в края, но последвалата грешка от сервис сложи точка на двубоя – 23:25 и победа за Белгия.

Александър Николов бе безспорният лидер на терена с впечатляващите 25 точки, а Аспарух Аспарухов добави още 15 към актива на тима.

Това бе първият официален мач за България след финала на Световното първенство през миналата година. Още утре вечер националите ще се изправят срещу Иран в търсене на първа победа в турнира.