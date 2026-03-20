Александър Везенков с 3500 точки в Евролигата, Олимпиакос с победа

Александър Везенков беше най-резултатен за Олимпиакос при победата с 90:80 над Баскония в мач от 32-ия кръг на Евролигата. Българският национал завърши с 20 точки, 6 борби и 2 асистенции и имаше основен принос за успеха на гръцкия тим в „Двореца на мира и дружбата“. Никола Милутинов също се представи силно със 17 точки за домакините.

За Баскония най-резултатен бе Юджийн Оморуй с 18 точки, а Тимоти Луваву-Кабаро добави 14. След победата Олимпиакос е на второ място в класирането с баланс 22-11, докато испанският тим е предпоследен с 9-23.

След днешното си представяне Александър Везенков премина границата от 3500 вкарани точки в кариерата си в Евролигата!

В друг мач от кръга Апоел Тел Авив победи Виртус Болоня със 109:91 в „Арена 8888 София“. Джонатан Мотли беше най-резултатен за победителите с 22 точки, а Мат Морган вкара 24 за италианския тим. След този успех Апоел е четвърти с баланс 20-11, докато Виртус заема 15-ото място с 13-19.