Новини
Свят »
Филипини »
47 загинали и стотици ранени след опустошителното земетресение във Филипините

47 загинали и стотици ранени след опустошителното земетресение във Филипините

11 Юни, 2026 10:37 560 1

  • филипини-
  • земетресение

Над 45 000 души са евакуирани, десетки села остават откъснати от света заради свлачища, а продължаващите вторични трусове затрудняват спасителните операции.

47 загинали и стотици ранени след опустошителното земетресение във Филипините - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

47 загинали, 688 ранени и десетки изчезнали - това е равносметката до днес след катастрофалното земетресение с магнитуд 7.8, което разтърси Филипините и предизвика сериозни разрушения в редица райони на страната.

Ситуацията в засегнатите провинции остава изключително тежка. Днес кметовете на най-пострадалите райони отправиха спешни призиви за осигуряване на военни хеликоптери, които да подпомогнат спасителните и евакуационните дейности. По последни данни над 45 000 души са били принудени да напуснат домовете си и са евакуирани в по-безопасни зони.

Особено сериозно е положението в планинските райони, където десетки села остават напълно откъснати от света. Причината са масивните свлачища, предизвикани от силния трус, които са блокирали достъпа до редица населени места и затрудняват достигането на спасителни екипи и хуманитарна помощ.

Допълнително усложнение създават и продължаващите вторични трусове. Земетресения с магнитуд между 4.0 и 6.7 по Рихтер продължават да разтърсват района, като сериозно възпрепятстват спасителните операции и работата на екипите на терен.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.