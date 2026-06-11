47 загинали и стотици ранени след опустошителното земетресение във Филипините

47 загинали, 688 ранени и десетки изчезнали - това е равносметката до днес след катастрофалното земетресение с магнитуд 7.8, което разтърси Филипините и предизвика сериозни разрушения в редица райони на страната.

Ситуацията в засегнатите провинции остава изключително тежка. Днес кметовете на най-пострадалите райони отправиха спешни призиви за осигуряване на военни хеликоптери, които да подпомогнат спасителните и евакуационните дейности. По последни данни над 45 000 души са били принудени да напуснат домовете си и са евакуирани в по-безопасни зони.

Особено сериозно е положението в планинските райони, където десетки села остават напълно откъснати от света. Причината са масивните свлачища, предизвикани от силния трус, които са блокирали достъпа до редица населени места и затрудняват достигането на спасителни екипи и хуманитарна помощ.

Допълнително усложнение създават и продължаващите вторични трусове. Земетресения с магнитуд между 4.0 и 6.7 по Рихтер продължават да разтърсват района, като сериозно възпрепятстват спасителните операции и работата на екипите на терен.