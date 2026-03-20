Славия приема Ботев Пловдив в единствения мач от кръга днес

В единствения петъчен двубой от 27-ия кръг на efbet Лига Славия приема Ботев Пловдив. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" започва в 18:00 часа и ще бъде предавана на живо по Диема спорт. Главен съдия на мача е Васил Минев.
Славия е седми във временното класиране с 35 точки, намирайки се в серия от три мача без загуба. Победа над Ботев би изпратила "белите" на шестото място, изпреварвайки градския съперник на "жълто-черните" Локомотив. В групата на Ратко Достанич след контузии се завръщат Жордан Варела и Момо Досо, като те заменят младите Борис Тодоров и Максимилиан Лазаров. Славия е с положителен баланс у дома през сезона - шест победи, четири ремита и три загуби при обща голова разлика 19:13.
Ботев Пловдив пристига в столицата като 11-ти с 30 точки. В предишния кръг бе сложен край на серията на "канарчетата" без загуба, когато тимът отстъпи изненадващо на Ботев Враца с 1:3 у дома навръх 114-ата си годишнина. "Жълто-черните" се справят нелошо в мачовете извън "Колежа" с постигнати дотук четири победи, три равенства и шест загуби при обща голова разлика 18:18.
За последно двата тима се изправиха един срещу друг през октомври миналата година, когато завършиха 1:1 на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Армстронг Око-Флекс откри за "жълто-черните", преди Емил Стоев да оформи крайния резултат.
Цената на един билет за срещата е 10 евро. Пропуски могат да бъдат закупени от стадион "Александър Шаламанов" непосредствено преди началото на мача.
Първа лига - 27 кръг:
Спартак Варна - Лудогорец Разград 1:5
20 март - петък, 18:00
Славия - Ботев Пловдив
21 март - събота, 12:30
Септември София - Арда Кърджали
21 март - събота, 15:00
ЦСКА 1948 - Локомотив София
21 март - събота, 17:30
Левски - Черно море Варна
22 март - неделя, 12:30
Монтана - Берое Стара Загора
22 март - неделя, 15:00
ЦСКА - Добруджа Добрич
22 март - неделя, 17:30
Ботев Враца - Локомотив Пловдив
