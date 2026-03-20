Славия приема Ботев Пловдив в единствения мач от кръга днес

20 Март, 2026 15:16 515 0

Началният час на двубоя е 18:00

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В единствения петъчен двубой от 27-ия кръг на efbet Лига Славия приема Ботев Пловдив. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" започва в 18:00 часа и ще бъде предавана на живо по Диема спорт. Главен съдия на мача е Васил Минев.

Славия е седми във временното класиране с 35 точки, намирайки се в серия от три мача без загуба. Победа над Ботев би изпратила "белите" на шестото място, изпреварвайки градския съперник на "жълто-черните" Локомотив. В групата на Ратко Достанич след контузии се завръщат Жордан Варела и Момо Досо, като те заменят младите Борис Тодоров и Максимилиан Лазаров. Славия е с положителен баланс у дома през сезона - шест победи, четири ремита и три загуби при обща голова разлика 19:13.

Ботев Пловдив пристига в столицата като 11-ти с 30 точки. В предишния кръг бе сложен край на серията на "канарчетата" без загуба, когато тимът отстъпи изненадващо на Ботев Враца с 1:3 у дома навръх 114-ата си годишнина. "Жълто-черните" се справят нелошо в мачовете извън "Колежа" с постигнати дотук четири победи, три равенства и шест загуби при обща голова разлика 18:18.

За последно двата тима се изправиха един срещу друг през октомври миналата година, когато завършиха 1:1 на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Армстронг Око-Флекс откри за "жълто-черните", преди Емил Стоев да оформи крайния резултат.

Цената на един билет за срещата е 10 евро. Пропуски могат да бъдат закупени от стадион "Александър Шаламанов" непосредствено преди началото на мача.

Първа лига - 27 кръг:

Спартак Варна - Лудогорец Разград 1:5

20 март - петък, 18:00
Славия - Ботев Пловдив

21 март - събота, 12:30
Септември София - Арда Кърджали

21 март - събота, 15:00
ЦСКА 1948 - Локомотив София

21 март - събота, 17:30
Левски - Черно море Варна

22 март - неделя, 12:30
Монтана - Берое Стара Загора

22 март - неделя, 15:00
ЦСКА - Добруджа Добрич

22 март - неделя, 17:30
Ботев Враца - Локомотив Пловдив


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

