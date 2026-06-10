Катастрофа между три коли затвори пътя между Казанлък и Мъглиж

Движението по Подбалканския път между Казанлък и Мъглиж е спряно заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Въведен е обходен маршрут в двете посоки през селата Овощник и Черганово, трафикът се регулира от полицейски екипи.

Катастрофата е между три автомобила и е настъпила в района на казанлъшкото село Черганово, уточниха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигналът за произшествието е получен в 16:45 часа.

Няма пострадали, шофьорите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

По-рано днес катастрофа между два товарни автомобила, трактор и лек автомобил затрудни движението по главния път от Стара Загора към Димитровград, в района на село Тракия, предаде БТА.