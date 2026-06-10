Милан с ново начало: Оливер Глазнер поема кормилото на "росонерите"

След седмици на спекулации и напрегнати преговори, Милан официално се сдоби с нов старши треньор. Оливер Глазнер, добре познато име в европейския футбол, ще застане начело на "росонерите", след като клубът от Милано постигна договорка с австрийския специалист за двугодишен контракт с възможност за удължаване до 2028 година.

Глазнер не е случаен избор – неговата визитка впечатлява с успехи на най-високо ниво. През 2022 година той изведе Айнтрахт Франкфурт до триумф в Лига Европа, а впоследствие остави ярка следа и на Острова. В Кристъл Палас австриецът спечели ФА Къп, Къмюнити Шийлд и Лигата на конференциите, доказвайки, че умее да вдъхва нов живот на всеки отбор, който поеме.

Глазнер ще наследи Масимилиано Алегри, който напусна "Сан Сиро" след разочароващия край на сезона и пропуснатото участие в Шампионската лига. Очакванията към новия наставник са огромни – феновете се надяват именно той да върне Милан на върха в Серия А и Европа.

Официалното представяне на Оливер Глазнер се очаква в следващите дни.