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Нургюл Салимова алармира за криза в родния шахмат и заплашва с напускане

Нургюл Салимова алармира за криза в родния шахмат и заплашва с напускане

10 Юни, 2026 17:44 534 7

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  • конфликти-
  • шах

Шахматистката разкрива тревожни проблеми в родния спорт и предупреждава за възможна загуба на таланти

Нургюл Салимова алармира за криза в родния шахмат и заплашва с напускане - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският шахмат е изправен пред сериозна криза, след като звездата на националния ни отбор и една от най-ярките фигури на световната сцена – Нургюл Салимова – отправи остро послание към спортната общественост. В емоционално изявление, публикувано в социалните мрежи, Салимова сподели разочарованието и умората си от дългогодишните конфликти и административни неуредици, които застрашават не само нейната кариера, но и бъдещето на целия български шахмат.

Салимова, която е сред най-добрите 40 шахматистки в света и гордост за България, разкри, че не знае какво я очаква след 1 юли. Въпреки подписаните договори за международни участия и предстоящи турнири, тя е изправена пред пълна несигурност – не е ясно дали България ще бъде допусната до Шахматната олимпиада през септември, дали ще ѝ бъдат отнети правата или рейтингът, и какви ще са последствията от евентуални санкции.

Ето изявлението на шахматистката:

"След последната ми публикация много хора ме попитаха какво имах предвид.

В момента съм водещата българска шахматистка в световната рейтинг листа на ФИДЕ и съм в ТОП 40 в целия свят сред жените. Само преди няколко дни завърших с поделено 2-4 място на Европейското първенство по шахмат.

Въпреки това не знам какво ще се случи с професионалното ми бъдеще след 1 юли.

Имам подписани договори за международни лиги. Имам предстоящи турнири. Имам цели, за които работя всеки ден.

Но в момента не знам дали България ще участва на Шахматната олимпиада през септември.

Не знам дали ще бъдем допуснати!!

Не знам дали ще ми бъдат спрени правата или ще ми бъде премахнат рейтинга!?

Не знам какви ще бъдат последствията от евентуални санкции.

Не знам дали решения, върху които нямам абсолютно никакъв контрол, няма да засегнат пряко кариерата ми и възможността ми да се състезавам.

Шахът е моят живот вече почти 18 години. Това не е хоби. Това е моята професия!

От години българският шахмат е заложник на конфликти, административни спорове и битки между федерации. (Доколкото знам) 2 федерации.

НЕ ме интересува кой е прав.

Цената я плащат състезателите.

Плащам я аз.

Докато в много държави водещите състезатели получават системна подкрепа, финансиране, тренировъчни лагери и цели екипи зад гърба си, аз постоянно трябва да мисля за неща, които нямат нищо общо с шаха - финансиране, организация, подготовка и несигурност за бъдещето.

Моите конкуренти могат да насочат цялата си енергия към това да стават по-добри шахматисти.

Аз трябва да разделям вниманието си между шаха и всичко останало.

Да се надявам на най-елементарните условия, за да печеля медали за родината си.

Достатъчно трудно е да се състезаваш с най-силните в света.

Още по-трудно е, когато не си сигурен в абсолютно нищо около теб.

Не ме интересува кой ще спечели поредния спор.

Интересува ме кариерата ми. Интересува ме бъдещето на българския шахмат.

България има огромни традиции в този спорт. Страната ни е дала световни шампиони.

През 2023 година българският женски национален отбор станахме европейски шампион!

Имаме талантливи деца, млади състезатели и професионалисти, които продължават да работят и да представят България достойно по света.

След толкова години вярвам, че е време тези проблеми най-после да намерят решение.

Време е интересите на българските състезатели и бъдещето на българския шахмат да бъдат поставени на първо място.

След почти 18 години, посветени на шаха, съм уморена от проблеми, които никога не съм създавала.

Искам просто да играя шах.

Ако тези проблеми не бъдат решени скоро, България ще загуби своите таланти.

Включително и мен.

От мен толкова."

Нургюл Салимова


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  • 1 Гост

    1 7 Отговор
    Айде и тая! Кой проход или околовръстно ще блокираме!!! Абе ай сик...р, бе!!!

    17:47 10.06.2026

  • 2 Буха ха

    10 0 Отговор
    Спортните федерации дават възможност да се краде. Състезателите страдат от това

    17:49 10.06.2026

  • 3 Топ Роската

    3 3 Отговор
    Да ги закриват и без това държавата е фалирала и има по-належащи разходи.

    17:55 10.06.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    4 2 Отговор
    бягай моме бягай с тия тюф ле ци и ламтене за власт НИЩО не става!

    17:56 10.06.2026

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    От 1 юли започва силния сезон на Черноморието. Места за шахматисти Бол!

    17:56 10.06.2026

  • 6 гост

    1 0 Отговор
    Спортните федерации , нямат нищо със спорта !

    Само номера как да откраднат държавни пари !

    Тази работа да се върши директно от спортното министерство .

    18:02 10.06.2026

  • 7 Баба Гошка

    0 3 Отговор
    Хайде прав ти път, Гюллке. Отивай в новата си родина и връщай българските си документи. Хора небъл гари не ни трябват.

    18:03 10.06.2026

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