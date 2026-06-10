Христо Янев: Знаем какво искаме да вземем, но не бързаме

ЦСКА започна подготовката си за сезон 2026/27 днес от 18:00 часа, а половин час по-рано старши треньорът Христо Янев застана пред медиите и отговори на въпроси преди първата тренировка.

Янев коментира подготовката и ситуацията в отбора, като подчерта, че тимът вече има изградена основа.

„Имахме достатъчно време за почивка, в която вършихме много работа и ще ни бъде от помощ за това, което предстои“, заяви той.

„В момента ситуацията е малко по-различна от зимата. Имаме добър отбор и футболисти, показаха добри игри. Знаем какво искаме да вземем, но не бързаме. Знаем точните позиции. Искам да успокоя всички. Работим по лятната селекция и ще направим всичко възможно да зарадваме феновете с добри попълнения“, добави Янев.

Той увери, че клубът работи активно по трансферите и решенията ще станат ясни в най-скоро време.

„Ще разберете, когато се случи. Работим постоянно - гледаме, комуникираме и искаме най-доброто за нашия отбор“, каза наставникът.

По темата за евентуални нови попълнения той бе категоричен:

„Десподов и Чочев? Това са имена, с които се спекулира в момента. Много добри футболисти, но не искам да спекулирам, защото си имат договори с други отбори и не е коректно.“

Янев постави и ясна цел пред отбора за новия сезон.

„Основната ни цел е шампионската титла. Всички искаме това и се надяваме следващата ни крачка да е такава“, заяви той.

Треньорът увери, че клубът ще се завърне скоро на клубната база и че част от новите играчи ще се включат в лагера в Австрия.

„Мога да уверя всички, които обичат ЦСКА, че скоро ще се появим на "Българска армия"“, каза Янев.

Той добави, че Додай и Санянг ще се присъединят към отбора в Австрия, а ситуацията около Фаетон ще бъде изяснена допълнително.

„Водят се разговори с отбори, които имат интерес към наши футболисти, но това е въпрос към ръководството. Гледаме към евротурнирите изключително позитивно. Това е нещо, което всички искаме. Подготвяме се по най-добрия начин и ще направим всичко възможно да изградим добър отбор, с който да вървим напред. Благодарен съм за доверието, което получавам. За мен е голяма отговорност, към която трябва да подходя много сериозно“, заяви още той.

„Етоо показа много добри игри, искахме той да остане и затова искахме толкова много да остане. Вкара някои важни голове“, каза той.

„Делова има договор с клуба. В момента има травма и ще подходим по най-отговорния начин, за да го възстановим. Брахими е наш футболист“, добави треньорът.

Той засегна и темата за младите играчи и конкуренцията в състава:

„Знаем кои футболисти разполагат с европейски паспорти и кои - не. Но това, което гледаме е да разполагаме с най-добрите футболисти. Виждам голяма разлика. За тези 10 години натрупах опит, преминах през важни битки. Не спечелих всички. Виждате каква база и какви ресурси се влагат. Виждам по-голямо доверие към мен от хората, които са около мен. Водещо за този отбор е да побеждава“, заяви Янев.

„Илиев, Каймаканов, Чорбаджийски и Стойчев ги следим. Ще направим всичко възможно да качваме все повече момчета от втория отбор“, допълни той.

„Това, че няма да излизаме от София в първите 7 кръга, ни облекчава. Дали ще е от плюс, ще видим в първенството. Програмата е такава, каквато е. Целта ни е да сглобим отбор, който да радва всички“, завърши Христо Янев, цитиран от gong.bg.