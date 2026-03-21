Вили Вуцов: Спартак Варна ме загуби с това, което видях онзи ден. Грозна работа

Бившият футболист и треньор на Спартак Варна Вили Вуцов е разочарован от поведението на соколите при загубата с 1:5 от Лудогорец в мач от 27-ия кръг на елита. Според него варненският тим се е дал на шампиона без бой, като даде за пример едва 6-те извършени нарушения от домакините за целия мач. С победата на “Коритото” Лудогорец доближи на 6 точки Левски преди мача на сините срещу Черно море, пише "Тема спорт".

“Имам симпатии към Спартак Вн. Винаги съм ги крил. Нашата фамилия е свързана по много начини със Спартак Варна. И аз, и баща ми сме били треньори там, в Спартак Вн започна и кариерата ми като футболист.

Спартак Варна ме загуби с това, което видях онзи ден. Загуби ме, и то ме загуби за дълго време. Много хора помагаха в кампанията за събиране на средства. Ние дадохме пари тогава, познавам поне десетина лескари, които са помогнали на Спартак Варна с финанси, с кой с каквото може. С тоя мач, който изиграха, по тоя начин, по който го изиграха, загубиха според мене най-малкото левскарската общност. Но аз мисля, че и всички нормални хора, които са гледали, са загубени от Спартак, защото всеки може да падне, но знаете ли какво е хубаво? Да се пада с висока глава. Главата ти да е горе, изправена, когато паднеш. А не главата ти да е долу зад петите, даже – не на петите, зад петите. Грозна работа. И можеш ли да извадиш статистиката отнякъде?

Само един показател ще покажа в статистиката и спирам да коментирам. Вижте колко нарушения са направили Спартак Вн и вижте колко са направили “грубият” отбор на Лудогорец. “Грубият” отбор на Лудогорец има 17, тези имат шест. Като в тая графа вкарам червения картон на вратаря и дузпата. Демек, има четири за цял мач.

Те в контрола ще имат повече от четири. Ако играят контрола с юношите, ще направят повече от четири фала. И да кажа другото, погледнах да видя да не би така да са били срещу ЦСКА 1948. Тогава 14 на 11. 14 за Спартак срещу 11 за ЦСКА 1948. В по-предния мач – при 0:4 срещу Славия, са 13 на 10. Значи може да падаш тук и там, да се хвърляш и да играеш, а срещу Лудогорец пет гола да ти вкарат и ти да си с четири фала. Па захапи се малко, бе. Па сбори се. Па направи нещо, покажи, че искаш да не загубиш или поне да не се срамуваш от пет гола да ти вкарат вкъщи.

И след като знам, че имало оферта от ръководството на Спартак към Ботев Пловдив за Око-Флекс, по-висока от тая на Левски, за да можем да угодим на един господар, сега угаждаме на друг господар.

Това не е моя Спартак, да знаете. Аз се разграничавам от тоя Спартак до края на сезона. Няма да гледам мачове на Спартак. Ето, казвам го. Не искам да гледам, защото ми е обидно.

Искам моя Спартак, в който съм играл и съм бил треньор.

Имаше един епизод, там собственик беше Ишков. Много готин човек, много такъв, но той се заиграваше по едни пътеки и много хора идваха във Варна, викаха: “Абе, няма да го гледаме Спартак, защото ни е страх как ще изиграем мача, какво ще правим и що ще правим.” Смятам, че дори и да изпаднат, а те след вчерашния мач, гарантирам, че ще следва наказание и ще изпаднат, трябва да изпаднеш с гордо вдигната глава, а не да гледаш забит в земята, да не можеш да погледнеш хората в очите. Аз лично не искам да обвинявам никой. Последният човек или отбор, който обвинявам, е Лудогорец.

Лудогорец изиграха хората, вдигнаха си оборотите за 15 минути, вкараха си пет гола, после ги съжалиха, можеха да вкарат още. Последният виновник за това нещо е Лудогорец.

Спартак да си правят сметката – това ли е пътят им за избавлението от финансовата криза, от лошото състояние на отбора и така нататък.

Това, което видях аз оня ден като мач, няма да го коментирам въобще. Какво да го коментирам? Как излезнал вратарят, как влязъл другият, как вкарал тоя – за мене това са много, много, много предрешени неща, всичките, които се случиха. Е, единственото хубаво за Спартак е това младо момче – Мартин Георгиев, че вкара страхотен гол. Браво на него. Дотам. Оттам нататък не знам как тия хора, които обичат Спартак, ходят на мач, плащат си билети, искат да се спаси отборът – как го изтрайват това нещо, защото не е окей за мене. Не искам повече да коментирам”, заяви Вили Вуцов в своя YouTube подкаст Sesame_Liga_Vutsov.