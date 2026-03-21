Хулио Веласкес след победата над Черно море: Здраво стъпили сме на земята

21 Март, 2026 20:51 692 5

Очевидно победите ни вдъхват увереност, така можем да повярваме в собствените си сили, каза треньорът на "сините"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от поредния успех на тима му срещу Черно море, въпреки че се ядоса в края на срещата на попадението на гостите, предаде БТА.

"И днес знаехме, че ни очаква много труден и здрав мач. Много трудно се преминава защитната линия на Черно море, дори и по-малко да притежават топката. В съблекалнята си говорехме, че трябва добре да разберем мини мачовете в контекста на целия двубой. Това показва моят опит още от миналия сезон. Това не са лесни мачове за игра. В много моменти от срещата показахме, че разбираме какво се изисква от нас. Започнахме много добре в първите 12-13 минути. След това се редуваха ситуации, в които ни бе трудно. В някои случаи правихме така, че съперникът да се чувства удобно. Но бяхме подготвени за това и трябваше да съзряваме в мача. Второто полувреме се възползвахме от моментите да вкарахме. Много ми хареса поведението ни след първия гол, когато продължихме да натискаме съперника. В края на мача ни липсваше по-продължителното владеене на топката. Направихме интелигентен мач, горд с играчите и съм благодарен за усилията на всички. Благодарен съм на публиката", коментира испанецът.

"Срещу този отбор на Евертон Бала вече му се е налагало да играе като нападател, през месец май миналата година игра на същата позиция. Това, което търсехме, е Бала да се връща в халфовата линия, да си сменят местата с Око. Опитвахме се да атакуваме пространствата с него, това беше идеята", добави той.

"Очевидно победите ни вдъхват увереност. Така можем да повярваме в собствените си сили и в играта си. Но ние сме здраво стъпили на земята. Не съм говорил с Кристиан Димитров след смяната, трябва да питам медицинския щаб за състоянието му", завърши Веласкес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хорхе

    2 0 Отговор
    Означава и да се разбира "Сами сме срещу всички" Или ние сме си ние и никога не сме сами. Отбора на Народа!

    Коментиран от #2

    21:37 21.03.2026

  • 2 Ъъъъ не!

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хорхе":

    Народът ви ненавижда Хорхе!

    21:43 21.03.2026

  • 3 Мимчят

    1 0 Отговор
    Абе добре,че сте стъпили здраво,но трябва да стъпване напред,а не на едно място и назад,както изглежда на терена..

    21:57 21.03.2026

  • 4 Свирене е

    0 0 Отговор
    Цяла България се бори Левски да спечели.На Литекс и ЦСКА им е неудобно да ги бият вече.

    22:13 21.03.2026

  • 5 Сзо

    0 0 Отговор
    ....с убедитвлната подкрепа на съдията- отменена засада и измислена дузпа.

    22:13 21.03.2026

