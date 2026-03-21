Хулио Веласкес след победата над Черно море: Здраво стъпили сме на земята

Треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от поредния успех на тима му срещу Черно море, въпреки че се ядоса в края на срещата на попадението на гостите, предаде БТА.

"И днес знаехме, че ни очаква много труден и здрав мач. Много трудно се преминава защитната линия на Черно море, дори и по-малко да притежават топката. В съблекалнята си говорехме, че трябва добре да разберем мини мачовете в контекста на целия двубой. Това показва моят опит още от миналия сезон. Това не са лесни мачове за игра. В много моменти от срещата показахме, че разбираме какво се изисква от нас. Започнахме много добре в първите 12-13 минути. След това се редуваха ситуации, в които ни бе трудно. В някои случаи правихме така, че съперникът да се чувства удобно. Но бяхме подготвени за това и трябваше да съзряваме в мача. Второто полувреме се възползвахме от моментите да вкарахме. Много ми хареса поведението ни след първия гол, когато продължихме да натискаме съперника. В края на мача ни липсваше по-продължителното владеене на топката. Направихме интелигентен мач, горд с играчите и съм благодарен за усилията на всички. Благодарен съм на публиката", коментира испанецът.

"Срещу този отбор на Евертон Бала вече му се е налагало да играе като нападател, през месец май миналата година игра на същата позиция. Това, което търсехме, е Бала да се връща в халфовата линия, да си сменят местата с Око. Опитвахме се да атакуваме пространствата с него, това беше идеята", добави той.

"Очевидно победите ни вдъхват увереност. Така можем да повярваме в собствените си сили и в играта си. Но ние сме здраво стъпили на земята. Не съм говорил с Кристиан Димитров след смяната, трябва да питам медицинския щаб за състоянието му", завърши Веласкес.