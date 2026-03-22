Дузпа донесе трите точки на Берое в Монтана

Берое победи Монтана при гостуването си с 1:0, като взе ценни три точки в борбата за спасение в елита. Единственото попадение за заралии вкара резервата Марко Борнини от дузпа в 55-ата минута. Така Берое изпревари Септември в класирането и вече е 14-и с 22 точки, а позицията на Монтана е твърдо последен с 16, предаде БТА.

Тимът на Монтана започна мача много по-агресивно, като още в първата минута Филип Ежике нанесе удар, който бе спасен от вратаря на Берое Жауме Валенс. Пет минути по-късно Александър Тодоров от домакините се озова на чисто положение, но е невогият шут бе спасен от испанския страж на гостите.

Берое отговори с пряк свободен удар, при който вратарят Марсио Роса видя топката в последния момент, но я изби в корнер.

В началото на втората част Берое получи право да изпълни дузпа. Хуанка Пинеда изскочи зад защитата и Антон Тунгаров го изрита в наказателното поле. Резервата Марко Борнини се нае с изпълнението на наказателния удар и вкара с удар в десния ъгъл на вратаря Роса, който избра другия ъгъл - 0:1.

Десет минути по-късно отново Борнини имаше възможност н наказателното поле на монтанци, но удалъг му бе блокиран. В 77-ата минута резервата на Монтана Петър Атанасов направи добър пробив, като след двойно подаване, стреля сравнително слабо в десния ъгъл, но Валенс хвана топката.

В последната минута на редовното време на мача Сантяго Брунели от Берое получи втори жълт картон за нарушение и бе изгонен от терена. В добавеното време пропуска за тима от Стара Загора направи резервата Емир Кухиня, който стреля слабо в ръцете на вратаря Роса. В последните секунди и вратарят на Монтана Марсио Роса излезе в атака, но домакините не стигнаха до положение.

В следващия кръг Берое посреща ЦСКА у дома, докато Монтана ще гостува на Арда в Кърджали.