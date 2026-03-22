Дузпа донесе трите точки на Берое в Монтана

Дузпа донесе трите точки на Берое в Монтана

22 Март, 2026 14:46 646 2

В следващия кръг Берое посреща ЦСКА у дома, докато Монтана ще гостува на Арда в Кърджали

Дузпа донесе трите точки на Берое в Монтана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Берое победи Монтана при гостуването си с 1:0, като взе ценни три точки в борбата за спасение в елита. Единственото попадение за заралии вкара резервата Марко Борнини от дузпа в 55-ата минута. Така Берое изпревари Септември в класирането и вече е 14-и с 22 точки, а позицията на Монтана е твърдо последен с 16, предаде БТА.

Тимът на Монтана започна мача много по-агресивно, като още в първата минута Филип Ежике нанесе удар, който бе спасен от вратаря на Берое Жауме Валенс. Пет минути по-късно Александър Тодоров от домакините се озова на чисто положение, но е невогият шут бе спасен от испанския страж на гостите.

Берое отговори с пряк свободен удар, при който вратарят Марсио Роса видя топката в последния момент, но я изби в корнер.

В началото на втората част Берое получи право да изпълни дузпа. Хуанка Пинеда изскочи зад защитата и Антон Тунгаров го изрита в наказателното поле. Резервата Марко Борнини се нае с изпълнението на наказателния удар и вкара с удар в десния ъгъл на вратаря Роса, който избра другия ъгъл - 0:1.

Десет минути по-късно отново Борнини имаше възможност н наказателното поле на монтанци, но удалъг му бе блокиран. В 77-ата минута резервата на Монтана Петър Атанасов направи добър пробив, като след двойно подаване, стреля сравнително слабо в десния ъгъл, но Валенс хвана топката.

В последната минута на редовното време на мача Сантяго Брунели от Берое получи втори жълт картон за нарушение и бе изгонен от терена. В добавеното време пропуска за тима от Стара Загора направи резервата Емир Кухиня, който стреля слабо в ръцете на вратаря Роса. В последните секунди и вратарят на Монтана Марсио Роса излезе в атака, но домакините не стигнаха до положение.

В следващия кръг Берое посреща ЦСКА у дома, докато Монтана ще гостува на Арда в Кърджали.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Още ли ги управлява

    1 0 Отговор
    Онзи селяни

    14:49 22.03.2026

  • 2 Мим

    3 0 Отговор
    Абе прави впечатление,че Левски,ако има защитата на Беров,няма да има кой да ги победи.Явно трябва да се поучат от Берое за това.Иначе ще си останат тантел марка,когато се защитават.Не го ли проумеят това нещо ,всичко друго ще е на вятъра......

    14:50 22.03.2026

