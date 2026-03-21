Левски взе безценни три точки срещу Черно море

Левски победи Черно море с 2:1 в мач от 27-ия кръг на Първа лига. По този начин тимът на Хулио Веласкес отново си върна преднината от 9 точки на върха на класирането пред шампиона Лудогорец. И двата гола бе замесен Евертон Бала, който се разписа в рамките в началото на втората част, а след това след негов удар от дузпа топката срещна гредата, удари се в гърба на вратаря Кристиан Томов и влезе в мрежата. Вторият Минута преди последния съдийски сигнал бившият играч на Левски Асен Чандъров вкара с глава за Черно море за крайния резултат, предаде БТА.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес избра да играе без типичен централен нападател, като Хуан Переа остана на резервната скамейка. Илиан Илиев заложи в стартовия състав на Асен Чандъров, който замени национала Берк Бейхан.

Преди първия съдийски сигнал капитанът на Левски Кристиан Димитров бе награден от изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров за това, че е изиграл 100 мача със синята фланелка.

"Сините" започнаха вдъхновено срещата, като Евертон Бала можеше да се разпише още в десетата секунда, но вратарят Кристиан Томов му попречи. След десет минута игра Мазир Сула стреля покрай вратата. В 25-ата минута Селсо Сидни от варненци се измъкна зад защитата, но в последния момент Спите Вуликич му изби топката. В 37-ата минута Акрам Бурас стреля с глава над напречната греда. Малко по-късно халфът от Алжир получи жълт картон, който е негов пети за сезона и той ще пропусне гостуването на Добруджа в следващия кръг.

Втората част започна със силен натиск на Левски. В 50-ата минута Томов изби шут на Око-Флекс. Три минути по-късно "сините" ликуваха. Гашпер Търдин изведе отдясно Алдаир, който веднага подаде на Евертон Бала, а бразилецът насочи топката в мрежата - 1:0. Ситуацията бе прегледана за евентуална засада на Алдаир, каквато не бе отсъдена. Бразилецът се изравни в челото на голмайсторите с Ивайло Чочев от Лудогорец, като и двамата имат по 15 попадения.

Веднага след това Кристиан Томов направи двойно спасяване след удари на Око-Флекс и Мазир Сула. Малко по-късно Акрам Бурас вкара топката в мрежата, но бе отсъдена засада. В 65-ата минута алжирецът бе съборен в наказателното поле от Дани Мартин и бе отсъдена дузпа от съдията Любослав Любомиров. Зад топката застана Евертон Бала, който стреля в десния стълб на вратата, но топката срещна тялото на вратаря Томов и влезе в мрежата.

Малко след това резервата на "моряците" Николай Златев направи отличен пробив отдясно и стреля в напречната греда. В 94-ата минута Асен Чандъров вкара почетното попадение за гостите с глава след изпълнение на корнер. В следващия кръг след паузата Левски гостува на Добруджа в Добрич на 5 април, а Черно море приема Славия същия ден.