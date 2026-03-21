Левски взе безценни три точки срещу Черно море

21 Март, 2026 19:29 761 12

Левски се наложи над Черно море и си върна преднината на върха на класирането от 9 точки

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски победи Черно море с 2:1 в мач от 27-ия кръг на Първа лига. По този начин тимът на Хулио Веласкес отново си върна преднината от 9 точки на върха на класирането пред шампиона Лудогорец. И двата гола бе замесен Евертон Бала, който се разписа в рамките в началото на втората част, а след това след негов удар от дузпа топката срещна гредата, удари се в гърба на вратаря Кристиан Томов и влезе в мрежата. Вторият Минута преди последния съдийски сигнал бившият играч на Левски Асен Чандъров вкара с глава за Черно море за крайния резултат, предаде БТА.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес избра да играе без типичен централен нападател, като Хуан Переа остана на резервната скамейка. Илиан Илиев заложи в стартовия състав на Асен Чандъров, който замени национала Берк Бейхан.

Преди първия съдийски сигнал капитанът на Левски Кристиан Димитров бе награден от изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров за това, че е изиграл 100 мача със синята фланелка.

"Сините" започнаха вдъхновено срещата, като Евертон Бала можеше да се разпише още в десетата секунда, но вратарят Кристиан Томов му попречи. След десет минута игра Мазир Сула стреля покрай вратата. В 25-ата минута Селсо Сидни от варненци се измъкна зад защитата, но в последния момент Спите Вуликич му изби топката. В 37-ата минута Акрам Бурас стреля с глава над напречната греда. Малко по-късно халфът от Алжир получи жълт картон, който е негов пети за сезона и той ще пропусне гостуването на Добруджа в следващия кръг.

Втората част започна със силен натиск на Левски. В 50-ата минута Томов изби шут на Око-Флекс. Три минути по-късно "сините" ликуваха. Гашпер Търдин изведе отдясно Алдаир, който веднага подаде на Евертон Бала, а бразилецът насочи топката в мрежата - 1:0. Ситуацията бе прегледана за евентуална засада на Алдаир, каквато не бе отсъдена. Бразилецът се изравни в челото на голмайсторите с Ивайло Чочев от Лудогорец, като и двамата имат по 15 попадения.

Веднага след това Кристиан Томов направи двойно спасяване след удари на Око-Флекс и Мазир Сула. Малко по-късно Акрам Бурас вкара топката в мрежата, но бе отсъдена засада. В 65-ата минута алжирецът бе съборен в наказателното поле от Дани Мартин и бе отсъдена дузпа от съдията Любослав Любомиров. Зад топката застана Евертон Бала, който стреля в десния стълб на вратата, но топката срещна тялото на вратаря Томов и влезе в мрежата.

Малко след това резервата на "моряците" Николай Златев направи отличен пробив отдясно и стреля в напречната греда. В 94-ата минута Асен Чандъров вкара почетното попадение за гостите с глава след изпълнение на корнер. В следващия кръг след паузата Левски гостува на Добруджа в Добрич на 5 април, а Черно море приема Славия същия ден.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Кафе

    8 6 Отговор
    Само подаръци

    19:32 21.03.2026

  • 2 Мимч

    6 1 Отговор
    Абе Левски победи,ама доказа,че има една голяма слабост и не са взели никакви мерки да не повтарят едни същи грешки.Като поведат и почти спират ,връщат се назад ,а там им е слабоста,допускат грешка след грешка и им вкарват гол.Ако е само един ,противника изравнява и няма време. .повече за реакция.Не знам тия ръководители не го ли видяха това,а то е очевидно......

    19:43 21.03.2026

  • 3 Беше ясно

    7 7 Отговор
    Бат Насьо уговори мача. Слаб мач

    19:45 21.03.2026

  • 4 ПАК НАПРЕЖЕНИЕ

    5 2 Отговор
    На нокти и пеееедаллли до края. И много ме съмняват тия танасофци че пасът от БЕЛАТА трева. То на такова тичане и магаре не мой издържи. А са и под яко напрежение ако съдиите не ги подбутват едва ли ще издържат. И на терена като във Африка в отбора 13 черни. И две българчета. И важно е да бият лудите не стане ли да ти сс..ера на титлата.

    19:47 21.03.2026

  • 5 ВарнаРеалност

    5 0 Отговор
    морето са трагични, при преса, немогат да изнесат топката, отнемане и после защитата неподготвена и гол, не минават центъра, чак когато лефски поведоха, намалиха темпото и тогава минаха центъра, можеха да паднат с повече, националния отбор при илиев беше същата трагедия, тоя треньор е от миналото, нестава за модерен футбол !!!

    19:54 21.03.2026

  • 6 Бат Венце Сикаджията

    7 6 Отговор
    Така шампион не се става. Измислена дузпа. Защитника на ЧМ прави шпагат да избие топката, дори няма контакт с играча на Л. За да има дузпа, падането трябва да е в резултат на контакт, а не3в резултат на самоспъване. Ей затова по Европа ще ви бият и за нищо не ставате

    Коментиран от #7

    19:59 21.03.2026

  • 7 ВарнаГларуса

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Бат Венце Сикаджията":

    то и при първия гол си беше засада, но вар я замаскираха, но така или иначе ЧМ не играха зада победят .......

    Коментиран от #8, #12

    20:10 21.03.2026

  • 8 Бат Венце Сикаджията

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "ВарнаГларуса":

    Последните 20 минути се разиграха, имаха и малшанс а имаха и шанса да бият, но това е. В никакъв случай обаче не може да се каже, че са по слаби. Напълно по силите им е да ги бият тези хайвани.

    20:13 21.03.2026

  • 9 Син Хун

    1 0 Отговор
    Най- убедителния мача на Левски срещу Морето за последните 10 години. Цялото първо полувреме Морето беше паркирало Икаруса. Бавене, лежане или ръгане- антифутбол. Второто падна гола и мача се отвори. Черно море не случайно не е в първата четворка. Слаб и с поразено футболно самочувствие.

    20:25 21.03.2026

  • 10 САМО ЛЕВСКИ

    1 3 Отговор
    ЛЕВСКИ ШАМПИОН ЗА ОСТАНАЛИТЕ К.Р ОТ СЛОН

    Коментиран от #11

    20:28 21.03.2026

  • 11 пешо

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "САМО ЛЕВСКИ":

    за уефски кълъфката

    20:35 21.03.2026

  • 12 Левскар

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ВарнаГларуса":

    Каква засада виждаш ,защото аз мисля че засада няма и за дузпата тя се вижда от километър че Акрам играе първи със топката и защитника на Ч.Море прави шпагат и го фаулира.

    20:38 21.03.2026

