Кристиан Димитров отпадна от състава на България

Защитникът на Левски и националния отбор по футбол Кристиан Димитров отпада от състава на България заради проблеми с адуктора, които ще му попречат да вземе участие в предстоящите два мача от турнира FIFA Series 2026 в Индонезия, информираха от Българския футболен съюз, предаде БТА.
По-рано днес бранителят се яви на старта на лагера на националите, като му бе направен обстоен преглед от медицинския щаб на националния отбор. След консултацията с д-р Здравко Тарълов и след разговор със селекционера Александър Димитров бе преценено, че състоянието на Димитров няма да му позволи да участва в предстоящите два двубоя.
На негово място няма да бъде викан друг футболист, добавиха от БФС.
Кристиан Димитров беше титуляр за Левски при вчерашната победа над Черно море с 2:1, но бе заменен към края на срещата.
Преди два дни стана ясно, че Илия Груев и Лукас Петков също отпадат от националния тим на България и няма да пътуват за Джакарта.
