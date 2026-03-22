Кристиан Димитров отпадна от състава на България

22 Март, 2026 15:50 523 11

На негово място няма да бъде викан друг футболист, добавиха от БФС

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът на Левски и националния отбор по футбол Кристиан Димитров отпада от състава на България заради проблеми с адуктора, които ще му попречат да вземе участие в предстоящите два мача от турнира FIFA Series 2026 в Индонезия, информираха от Българския футболен съюз, предаде БТА.

По-рано днес бранителят се яви на старта на лагера на националите, като му бе направен обстоен преглед от медицинския щаб на националния отбор. След консултацията с д-р Здравко Тарълов и след разговор със селекционера Александър Димитров бе преценено, че състоянието на Димитров няма да му позволи да участва в предстоящите два двубоя.

На негово място няма да бъде викан друг футболист, добавиха от БФС.

Кристиан Димитров беше титуляр за Левски при вчерашната победа над Черно море с 2:1, но бе заменен към края на срещата.

Преди два дни стана ясно, че Илия Груев и Лукас Петков също отпадат от националния тим на България и няма да пътуват за Джакарта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виктория

    4 2 Отговор
    на насо раев номерата!!!селски хитрец, като тиквата!!!

    16:00 22.03.2026

  • 2 скоро,скоро!!!

    4 1 Отговор
    боклука винаги си е боклук!

    16:03 22.03.2026

  • 3 Бостънския удушвач

    3 2 Отговор
    По-добре ще е без тоя сървул

    16:05 22.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ванк0-1

    2 1 Отговор
    С И М У Л А Н Т.

    16:12 22.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 България

    2 1 Отговор
    Националната фланелка е чест,гордост,отговорност!! Националната фланелка тежи,и не за всеки

    16:15 22.03.2026

  • 9 На снимката:

    1 1 Отговор
    лгбт дружки 🌈🎽👕🏳️‍🌈

    16:20 22.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 лИгенда

    0 0 Отговор
    Kpyвa! Там съдиите няма да му помагат.Страх!

    16:28 22.03.2026

