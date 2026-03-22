ЦСКА постигна ключова победа в битката за челните места

22 Март, 2026 17:01 787 10

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА победи Добруджа с 2:0 в среща от 27-ия кръг на Първа лига, предаде БТА.

Макс Ебонг откри резултата в добавеното време на първата част, а Леандро Годой удвои от дузпа в средата на втората част.

С победата "червените" направиха решителна крачка към място в топ 4, като заемат четвъртото място с 49 точки, вече шест повече от петия Черно море, който вчера загуби при гостуването на Левски с 1:2. Добруджа заема 12-о място с 25 точки.

"Червените" наложиха териториален превес с началния съдийски сигнал, но трудно стигаха в опасна близост до вратата на гостите и не успяваха да създадат голови ситуации срещу добре подредената защита на водения от Ясен Петров тим на Добруджа.

Всичко най-интересно през първата част се случи точно преди почивката. Най-напред гостите имаха отлична възможност да поведат след пробив на Томаш Силва, но ударът му намери мрежата от външната страна. В добаването време на първата част Лео Перейра центрира за Макс Ебонг, който отблизо засече топката в мрежата - 1:0 за ЦСКА.

В началото на втората част Добруджа можеше да изравни по куриозен начин, след като Вашко Оливейра опита прехвърлящ удар от центъра, но вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов внимаваше и успя дау избие в корнер.

В 68-ата минута ЦСКА получи право да изпълни дузпа, след като Леандро Годой изпревари защитника на гостите Богдан Костов и бе фаулиран в наказателното поле. След преглеждане на ситуацията чрез ВАР реферът Георги Гинчев посочи бялата точка и Годой бе точен за 2:0.

При ситуацията за дузпата защитникът на Добруджа Джонатан Уртадо пострада, след като Годой го удари неволно и играчът на гостите бе изнесен на носилка и откаран от стадиона с линейка.


Свързани новини


  • 1 КъдеЕтопчето

    4 2 Отговор
    "Най истинската" дузпа в първенството до сега....добре че имаше ВАР че никой не повярва даже и цесекарите без нито един българин в стартовия ЦСКА. Много слаби и безидейни!

    Коментиран от #3

    17:06 22.03.2026

  • 2 виктория

    4 2 Отговор
    Янев, гола си вода!!!

    17:06 22.03.2026

  • 3 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "КъдеЕтопчето":

    от Янев толкова!!Не може да надскочи себе си!!

    Коментиран от #8

    17:08 22.03.2026

  • 4 Фал в атака?!

    3 2 Отговор
    Никой още за "дузпата"?! Как е момчета мисля коментарите и срамът да започнат СЕГА!

    17:16 22.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Майстор Тричко

    2 1 Отговор
    Поредната много слаба игра на отбора. Основната причина - средата на терена (Жордао за пореден път е най-слабият на терена и от двата отбора - без нито един верен пас или подава само назад, върти се около оста си преди да подаде и бави играта, ударите му едва стигат около вратата или са при гълъбите във въздуха; Етоо - за пореден път игра без желание, като че ли бойкотира отбора или треньора). Липсва истинско дясно крило, макар че Пиедраита игра добре като за новак в отбора (защо го смениха - не е ясно). Брахими не става (страхлив и неефективен в последното подаване). Нападателите Годой (крие се зад защитниците) и Питас (нежен и закъснява винаги) - и двамата са пълна скръб с тях няма да има напредък. Най-добър от всички е Мартино (и желание и полезна игра), заедно с Перейра (желание, бързина, издържливост), Ебонг. също игра добре... Родригез е още неорентиран за играта на отбора (като че ли му липсва малко техника), но всява респект. Лапоухов за пръв път от няколко мача спаси едно положение (досега беше пълна загадка).

    Коментиран от #7

    17:42 22.03.2026

  • 7 Е ти направо

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Майстор Тричко":

    Си готов за треньор.Дерзай!

    17:45 22.03.2026

  • 8 И защо трябва да се напрягаш?

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Като лежерно можеш да си вземеш трите точки?

    17:46 22.03.2026

  • 9 Факт

    3 0 Отговор
    Ха сега каква 100% дузпа, чиста не е като тези на Левски, смешни люляци сте.

    17:51 22.03.2026

  • 10 Няма вече ЦСКА...

    2 0 Отговор
    ... има ЛИТЕКС-СОФИЯ! Веднъж припознавачи - цял живот с.п.е.р.м.о.г.ъ.л.т.а.ч.и!

    17:59 22.03.2026

