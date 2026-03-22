ЦСКА постигна ключова победа в битката за челните места

ЦСКА победи Добруджа с 2:0 в среща от 27-ия кръг на Първа лига, предаде БТА.

Макс Ебонг откри резултата в добавеното време на първата част, а Леандро Годой удвои от дузпа в средата на втората част.

С победата "червените" направиха решителна крачка към място в топ 4, като заемат четвъртото място с 49 точки, вече шест повече от петия Черно море, който вчера загуби при гостуването на Левски с 1:2. Добруджа заема 12-о място с 25 точки.

"Червените" наложиха териториален превес с началния съдийски сигнал, но трудно стигаха в опасна близост до вратата на гостите и не успяваха да създадат голови ситуации срещу добре подредената защита на водения от Ясен Петров тим на Добруджа.

Всичко най-интересно през първата част се случи точно преди почивката. Най-напред гостите имаха отлична възможност да поведат след пробив на Томаш Силва, но ударът му намери мрежата от външната страна. В добаването време на първата част Лео Перейра центрира за Макс Ебонг, който отблизо засече топката в мрежата - 1:0 за ЦСКА.

В началото на втората част Добруджа можеше да изравни по куриозен начин, след като Вашко Оливейра опита прехвърлящ удар от центъра, но вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов внимаваше и успя дау избие в корнер.

В 68-ата минута ЦСКА получи право да изпълни дузпа, след като Леандро Годой изпревари защитника на гостите Богдан Костов и бе фаулиран в наказателното поле. След преглеждане на ситуацията чрез ВАР реферът Георги Гинчев посочи бялата точка и Годой бе точен за 2:0.

При ситуацията за дузпата защитникът на Добруджа Джонатан Уртадо пострада, след като Годой го удари неволно и играчът на гостите бе изнесен на носилка и откаран от стадиона с линейка.