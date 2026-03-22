ЦСКА постигна ключова победа в битката за челните места

ЦСКА победи Добруджа с 2:0 в среща от 27-ия кръг на Първа лига, предаде БТА.
Макс Ебонг откри резултата в добавеното време на първата част, а Леандро Годой удвои от дузпа в средата на втората част.
С победата "червените" направиха решителна крачка към място в топ 4, като заемат четвъртото място с 49 точки, вече шест повече от петия Черно море, който вчера загуби при гостуването на Левски с 1:2. Добруджа заема 12-о място с 25 точки.
"Червените" наложиха териториален превес с началния съдийски сигнал, но трудно стигаха в опасна близост до вратата на гостите и не успяваха да създадат голови ситуации срещу добре подредената защита на водения от Ясен Петров тим на Добруджа.
Всичко най-интересно през първата част се случи точно преди почивката. Най-напред гостите имаха отлична възможност да поведат след пробив на Томаш Силва, но ударът му намери мрежата от външната страна. В добаването време на първата част Лео Перейра центрира за Макс Ебонг, който отблизо засече топката в мрежата - 1:0 за ЦСКА.
В началото на втората част Добруджа можеше да изравни по куриозен начин, след като Вашко Оливейра опита прехвърлящ удар от центъра, но вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов внимаваше и успя дау избие в корнер.
В 68-ата минута ЦСКА получи право да изпълни дузпа, след като Леандро Годой изпревари защитника на гостите Богдан Костов и бе фаулиран в наказателното поле. След преглеждане на ситуацията чрез ВАР реферът Георги Гинчев посочи бялата точка и Годой бе точен за 2:0.
При ситуацията за дузпата защитникът на Добруджа Джонатан Уртадо пострада, след като Годой го удари неволно и играчът на гостите бе изнесен на носилка и откаран от стадиона с линейка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КъдеЕтопчето
Коментиран от #3
17:06 22.03.2026
2 виктория
17:06 22.03.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "КъдеЕтопчето":от Янев толкова!!Не може да надскочи себе си!!
Коментиран от #8
17:08 22.03.2026
4 Фал в атака?!
17:16 22.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Майстор Тричко
Коментиран от #7
17:42 22.03.2026
7 Е ти направо
До коментар #6 от "Майстор Тричко":Си готов за треньор.Дерзай!
17:45 22.03.2026
8 И защо трябва да се напрягаш?
До коментар #3 от "оня с коня":Като лежерно можеш да си вземеш трите точки?
17:46 22.03.2026
9 Факт
17:51 22.03.2026
10 Няма вече ЦСКА...
17:59 22.03.2026