Черно море държи силен коз за гостуването си на Левски

Черно море държи силен коз за гостуването на Левски в събота, и той е свързан с Илиан Илиев. Това заяви бившият играч на двата клуба Георги Иванов-Геша, пише Тема спорт.

„Илиан вече е показал, че с Черно море може да побеждава Левски, както на Герена, така и във Варна, и затова смятам, че на Левски му предстои един от тежките мачове до края на редовния за сезон. Но щом Левски иска да стане шампион, трябва да спечели“, заяви Геша. Последният не изключва възможността Димитър Тонев да се превърне в жокер за „моряците“. Офанзивният халф вкара двата гола за последната победа на варненци на „Георги Аспарухов“, и единия, с който Черно море елиминира сините за купата преди година. „Тонев е креативен играч, а може да бъде и нестандартен, така че е в състояние да даде много на Черно море. Отделно и фактите показват, че е ключов футболист за отбора си срещу Левски. Дано е напълно възстановен след контузиите, тъй като след таково дълго отсъствие не може бързо да намериш най-добрата си форма. При всички случаи обаче Димитър е футболист, който наистина може да допринася за добро представяне на Черно море не само в предстоящия сблъсък, но и занапред“, допълни Геша.

Очаквано, той изчетка бившия си съотборник при сините Илиан Илиев. Защото варненецът днес може да стане рекордьор по шампионатни победи над Левски на „Герена“. До момента той има 4 успеха – вече споменатият от Иванов успех с 2:1 от миналата кампания. С Илиан варненци имат още един със същия резултат – през сезон 2020/21. През 2015/16 наставникът печели в дома на сините с 3:2 с Локо Пд, а през 2009/10 с 1:0, като тогава е начело на Берое.

С по 4 победи в дома на Левски са и Златомир Загорчич и Стойчо Стоев. Днес Илиев може да стане първият с 5.

ТРЕНЬОРИТЕ С НАЙ-МНОГО ПОБЕДИ НА „ГЕРЕНА“ ЗА ПЪРВЕНСТВО

ИЛИАН ИЛИЕВ

СЕЗОН МАЧ РЕЗУЛТАТ

2009/10 ЛЕВСКИ – БЕРОЕ 0:1

2015/16 ЛЕВСКИ – ЛОКО ПД 2:3

2020/21 ЛЕВСКИ – ЧЕРНО МОРЕ 1:2

2024/25 ЛЕВСКИ – ЧЕРНО МОРЕ 1:2

ЗЛАТОМИР ЗАГОРЧИЧ

2019/20 ЛЕВСКИ – СЛАВИЯ 1:2

2021/22 ЛЕВСКИ – СЛАВИЯ 1:2

2022/23 ЛЕВСКИ – СЛАВИЯ 1:2

СТОЙЧО СТОЕВ

2011/12 ЛЕВСКИ – МИНЬОР ПК 1:2

2013/14 ЛЕВСКИ – ЛУДОГОРЕЦ 0:2

2013/14 ЛЕВСКИ – ЛУДОГОРЕЦ 2:3

2018/19 ЛЕВСКИ – ЛУДОГОРЕЦ 0:2