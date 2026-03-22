Новини
Спорт »
Тенис »
Шампионът от миналата година Якуб Меншик се класира за третия кръг в Маями

22 Март, 2026 12:04 429 2

  • маями-
  • якуб меншик-
  • тенис

Зверев и Медведев също постигнаха победи на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Мастърс" 1000 в Маями

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поставеният под номер 12 в схемата и шампион от миналата година Якуб Меншик (Чехия) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Мастърс" 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара, предаде БТА.

Меншик загуби сет, но победи Адам Уолтън (Австралия) с 3:6, 6:2, 6:4. Следващият му съперник ще бъде 19-ия в схемата Франсис Тиафо (САЩ), който надделя над Артюр Казо (Франция) със 7:6(1), 6:1.

Номер 3 Александър Зверев също постигна успех - над Мартин Дам-джуниър (САЩ) с 6:2, 6:4 и си осигури мач с хърватския ветеран Марин Чилич, който спечели срещу Брандън Накашима (САЩ) с 2:6, 6:4, 7:6(7).

Деветият поставен и шампион от 2023 година Даниил Медведев продължава напред, след като надделя над японеца Рей Сакамото с 6:7(10), 6:3, 6:1.

Номер 8 Бен Шелтън (САЩ) отпадна от надпреварата след поражение от Александър Шевченко (Русия) със 7:6(3), 6:7(3), 3:6.

Още няколко от поставените напуснаха турнира. 15-ият в схемата Андрей Рубльов (Русия) загуби от Алехандро Табило (Чили) със 7:6(5), 2:6, 4:6, номер 16 Алехандро Давидович Фокина (Испания) отстъпи пред Кентен Алис (Франция) с 6:7(8), 4:6, а номер 20 Лърнър Тиен (САЩ) беше надигран от Камил Майхжак (Полша) с 6:2, 4:6, 6:2.

В други мачове Томас Мартин Ечевери (Аржентина) победи Зизу Бергс (Белгия) със 7:6(5), 7:6(3), Теренс Атман (Франция) се наложи над сънародника си Артюр Риндеркнех със 7:6(4), 6:3, Корентен Мите (Франция) записа успех над Томаш Махач (Чехия) с 6:0, 1:6, 6:4, Алекс Микелсен (САЩ) над номер 23 Камерън Нори (Великобритания) със 7:5, 6:7(4), 6:4, а Юго Юмбер (Франция) спечели срещу Габриел Диало (Канада) с 6:1, 6:4.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чао

    2 0 Отговор
    Браво само напред 💪🏻

    12:16 22.03.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    12:28 22.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове