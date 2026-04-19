Американецът Бен Шелтън спечели титлата на турнира по тенис в Мюнхен

19 Април, 2026 19:36 631 0

Точно преди една година Шелтън стигна до финала на същото място, но тогава беше победен от Зверев

Американецът Бен Шелтън спечели титлата на турнира по тенис в Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младият американец Бен Шелтън спечели петата си титла в кариерата в Тура и втора за годината, след като триумфира на турнира от сериите АТР 500 в Мюнхен. Шелтън, номер 2 в схемата в Бавария, вдига и втори трофей на клей, след като на финала се наложи с 6:2, 7:5 над 4-ия Флавио Коболи (Италия), предаде БТА.

Точно преди една година Шелтън стигна до финала на същото място, но тогава беше победен от представителя на домакините Александър Зверев, но днес не допусна подобна грешка и записа първа победа над играч от топ 20 в ранглистата на клей. Не по-малко престижен е фактът, че Шелтън става едва петият американец, който пеечли на клей извън САЩ през този век. 23-годишният тенисист се присъединява към величия като Андре Агаси и Анди Родик, както и към Сам Куери и Себастиан Корда.

В крайна сметка Шелтън ще получи 478 935 евро (563 922 щатски долара). Коболи ще прибере 257 705 евро (303 434 щатски долара) като загубил. Отделно от това, американецът ще вземе и едно BMW iX3, изцяло електрически.

Американецът започна много агресивно и с два пробива в началото поведе с 4:0, като след това можеше да затвори частта с трети пробив, но в крайна сметка го направи с подаване. Коболи опита реакция през втолата част и до 5:5 там държеше баланс, но в крайна слетка отново се срина при свой сервис и отстъпи в два сета за час и половина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

