Сабаленка започна с победа защитата на титлата си в Маями

21 Март, 2026 11:37 476 1

Сабаленка се стреми да стане петата тенисистка за всички времена, триумфирала в Маями за втора поредна година

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) започна с победа защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка УТА 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара, предаде БТА.

Сабаленка, която се стреми да бъде петата тенисистка за всички времена, триумфирала в Маями за втора поредна година, надделя със 7:6(5), 6:4 във втория кръг над американката Ан Ли за 1 час и 42 минути.

Поставената под номер 1 в схемата шампионка призна, че макар да не е доволна от цялостното си ниво на игра, е доволна от реакцията си на трудностите. Тя пропиля преднина от 4:1 в първия сет, който взе след тайбрек, а във втората част поведе с 3:1 и спечели мача.

Следващата съперничка на Сабаленка ще бъде Кейти МакНали (САЩ), която победи Синюй Ван (Китай) с 6:4, 1:6, 6:0.

Поставената под номер 6 Аманда Анисимова (САЩ) преодоля колебание във втория сет, след като сервира за мача преди прекъсването заради дъжд, за да елиминира австралийката Айла Томлянович с 6:1, 5:7, 6:4.

Поставените под номер 4 Коко Гоф (САЩ) и номер 7 Джазмин Паолини (Италия) се справиха след изоставане от един сет и също продължават напред. Гоф надделя над Елизабета Кочарето (Италия) с 3:6, 6:4, 6:3, а Паолини се справи с Тейлър Таунзенд (САЩ) с 6:3, 1:6, 6:2.

В изцяло казахстански сблъсък третата поставена Елена Рибакина спечели срещу сънародничката си Юлия Путинцева с 6:3, 6:3.

Доста от поставените напуснаха надпреварата. Анастасия Захарова (Русия) победи номер 22 Анна Калинская (Русия) с 3:6, 6:1, 7:5, румънката Сорана Кърстя отстрани номер 14 Линда Носкова (Чехия) с 6:2, 3:6, 6:4, Алиша Паркс (САЩ) постигна успех над 33-а в схемата Мария Сакари (Гърция) с 6:3, 6:3, а Кейти Боултър (Великобритания) се справи с номер 17 Клара Таусон с 6:7(4), 6:4, 1:0 и отказване на датчанката.

Деветата поставена Елина Свитолина (Украйна) продължи към третия кръг след победа над Емерсон Джоунс (Австралия) с 6:2, 6:4, а номер 11 Екатерина Александрова (Русия) се наложи над Лили Тагер (Австрия) с 6:3, 6:3.

В други срещи рускинята Диана Шнайдер надделя над Тереза Валентова (Чехия) със 7:6(7), 7:6(3), Юлия Стародубцева (Украйна) над Кристина Букса (Испания) с 6:2, 3:2 и отказване, Елизе Мертенс (Белгия) над Елвина Калиева (САЩ) с 6:2, 6:0, номер 13 Каролина Мухова (Чехия) елиминира Камила Осорио (Колумбия) с 4:6, 6:2, 7:5, Елена Остапенко (Латвия) спечели срещу Даяна Ястремска (Украйна) с 6:4, 6:4, американката Хейли Баптист се наложи над номер 19 Людмила Самсонова (Русия) с 6:3, 7:5, а номер 27 Марта Костюк (Украйна) се справи с Камила Рахимова (Русия) - 6:2, 6:4.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    11:41 21.03.2026

