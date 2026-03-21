Яник Синер започна с победа участието си на турнира в Маями

21 Март, 2026 22:39 456 1

Наградният фонд на турнира в Маями е близо 9,5 милиона долара

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световният номер 2 в тениса Яник Синер от Италия започна стабилно участието си на турнира от сериите "Мастърс" в Маями на твърди кортове с награден фонд близо 9,5 милиона долара, предаде БТА.

Шампионът от Индиън Уелс преди броени дни надигра босненеца Дамир Джумхур с 6:3, 6:3 за час и десет минути на корта. Италианецът направи един пробив в първия и два във втория сет за комфортната победа. Той се отличи с девет аса срещу само един на босненеца и 21 печеливши удара срещу 8 на Джумхур. Синер почиваше в първия кръг, а в третия чака победителя от мача между Корентен Муте от Франция и чеха Томаш Махач.

В друг мач от турнира канадецът Феликс Оже-Алиасим надигра Мартон Фучович от Унгария със 7:6 (3), 7:5. И двамата сервираха добре, като си размениха по един пробив в първата част, но Оже-Алиасим бе по-стабилен в тайбрека. Във втория сет канадецът направи решаващ пробив в 12-ия гейм и не позволи да се стигне до втори тайбрек. В третия кръг в Маями Оже-Алиасим ще се изправи срещу французина Теренс Атман, който победи сънародника си Артюр Ридеркнеш.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Бомба в ПИК... Изборите са опорочени! Кандидат-депутатът на ПБ Иван Демерджиев на тайно нощно посещение в ГДНП, засечен от тв екип на ПИК..... МВР призна за нощната визита на Демерджиев в ГДНП: Беше на разпит за 30 минути в петък вечерта, Демерджиев обясни, че той е бил призоваван от прокуратурата да даде обяснения по сигнала на Калин Стоянов... --- ПИК и Епицентър пак се объркаха, че даже подведоха и Афера... Кофти, жалко за напъването...

    23:10 21.03.2026

