Елена Рибакина от Казахстан спечели титлата в Щутгарт

19 Април, 2026 18:05 784 3

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина от Казахстан спечели титлата на тенис турнира в Щутгарт УТА 500 на клей. Във финала тя се наложи над чехкинята Каролина Мухова в два сета - 7:5, 6:1. Мачът приключи за час и 18 минути на корта, предаде БТА.

Рибакина бе фаворитка, като бе поставена под номер 1 в схемата на турнира в германския град. Това бе втора победа на Рибакина срещу Мухова, като тя изравни баланса в четири мача, като до момента имаше две загуби от чехкинята. Състезателката от Казахстан за втори път след 2024 година печели турнира, когато победи във финала Марта Костюк от Украйна. Това е втори трофей за Рибакина за 2026 след победата на Откритото първенство на Австралия.

В първия сет Рибакина започна много силно с пробив във втория гейм и 3:0 за начало, но Мухова върна пробива в деветия гейм за 5:4, а след това изравни на свой сервис. Ключов бе 12-ият гейм, в който Рибакина пропусна две точки за пробив, преди да реализира третата за 7:5.

Шампионката бе много по-убедителна във втората част, в която повече с 5:0 и едва тогава чехкинята спечели първия си гейм, но след това Рибакина затвори мача.

Рибакина направи три аса срещу два за Мухова, но бе много по-добра при ретурите си и геймовете на свой сервис.

Елена Рибакина спечели своята 13 титла на сингъл. Тя печели 500 точки за ранглистата и чек за 161 310 евро от общия нагладен фонд от малко над милион от общата европейска валута. Каролина Мухова получи чек за 99 565 евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #2

    18:09 19.04.2026

  • 2 в uвицата ти Гаza

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    мамида!

    18:47 19.04.2026

  • 3 Рибакина е от Казахстан,

    2 0 Отговор
    колкото беше и Сесил Каратанчева. Иначе е чиста московчанка.

    18:54 19.04.2026

