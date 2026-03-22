Масово сбиване между ултраси на Борусия Дортмунд и Хамбургер

22 Март, 2026 19:19 450 1

Фенове на Борусия са нападнали автобуси с фенове на Хамбургер, съобщиха германските медии

Масово сбиване между ултраси на Борусия Дортмунд и Хамбургер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 150 души бяха задържани след масово сбиване между привърженици на Борусия Дортмунд и Хамбургер ШФ след мача между двата тима от Бундеслигата, съобщи полицията в Дортмунд, цитирана от агенция ДПА, предаде БТА.

От полицията информираха, че са задържани 152 души, повечето от които фенове на Хамбургер ШФ. Те са били освободени, след като самоличността им е установена и бе образувано наказателно производство.

Според съобщения в германски медии, фенове на Борусия Дортмунд са нападнали автобуси с фенове на Хамбургер ШФ след мача в събота, което е довело до масово сбиване по улиците. Повечето запалянковци са избягали, когато полицията е пристигнала на мястото.

Няма съобщения за пострадали.


