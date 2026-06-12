Продавач на лотарийни билети бе осъден в Испания: измамил човека, спечелил джакпота

Продавач на лотарийни билети е осъден в Испания на три години и половина затвор за това, че през 2012 г. е измамил човека, спечелил джакпот от 4,7 милиона евро, и му е отнел наградата, предаде Ройтерс, като се подова на съдебни документи, съобщи БТА.

Съд в северозападния испански град Ла Коруня обяви, че продавачът е разбрал, че клиентът е спечелил значителна сума, когато той го помолил да провери номерата на билетите му, но умишлено го измамил, като му казал, че нито един от тях не е излязъл.

Впоследствие продавачът се е опитал да осребри печалбата, твърдейки, че е намерил печелившия билет в магазина си.

Местният офис на лотарията обаче не изплатил печалбата и задържал билета, докато се е опитвала да установи кой е неговият собственик. При все това, както показват съдебни документи, продавачът на билетите е опитвал многократно да получи печалбата в продължение на осем години.

Истинският собственик на печелившия билет е починал през 2014 г., но съдът е разпоредил цялата печалба да бъде изплатена на наследниците му.

Съдът призна продавача за виновен в измама. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния съд на страната.