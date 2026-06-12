Продавач на лотарийни билети бе осъден в Испания: измамил човека, спечелил джакпота

Продавач на лотарийни билети е осъден в Испания на три години и половина затвор за това, че през 2012 г. е измамил човека, спечелил джакпот от 4,7 милиона евро, и му е отнел наградата, предаде Ройтерс, като се подова на съдебни документи, съобщи БТА.
Съд в северозападния испански град Ла Коруня обяви, че продавачът е разбрал, че клиентът е спечелил значителна сума, когато той го помолил да провери номерата на билетите му, но умишлено го измамил, като му казал, че нито един от тях не е излязъл.
Впоследствие продавачът се е опитал да осребри печалбата, твърдейки, че е намерил печелившия билет в магазина си.
Местният офис на лотарията обаче не изплатил печалбата и задържал билета, докато се е опитвала да установи кой е неговият собственик. При все това, както показват съдебни документи, продавачът на билетите е опитвал многократно да получи печалбата в продължение на осем години.
Истинският собственик на печелившия билет е починал през 2014 г., но съдът е разпоредил цялата печалба да бъде изплатена на наследниците му.
Съдът призна продавача за виновен в измама. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния съд на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
15:36 12.06.2026
2 Герги
15:41 12.06.2026
3 Горд ЕС
Коментиран от #6
15:50 12.06.2026
4 ГЕРБмафи
15:50 12.06.2026
5 има много измамници
Коментиран от #9
15:52 12.06.2026
6 Инфо
До коментар #3 от "Горд ЕС":Шефът на строителната фирма ”Агромах”, Методи Бачев, видимо подпийнал, се провиква на всеослушание: ”Кметът на Симитли, Апостол Апостолов, е еал премиера Бойко Борисов”. По-късно е арестуван, после умира в "Пирогов"
15:54 12.06.2026
7 Исторически парк
15:56 12.06.2026
8 Бойко Българоубиец
15:56 12.06.2026
9 Германец
До коментар #5 от "има много измамници":То целият ви народ са измамници трябва от България да се прекръстите на Измамия😆😂😂🤣
15:58 12.06.2026
10 Пачка
16:12 12.06.2026