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Продавач на лотарийни билети бе осъден в Испания: измамил човека, спечелил джакпота

Продавач на лотарийни билети бе осъден в Испания: измамил човека, спечелил джакпота

12 Юни, 2026 15:32 1 123 10

  • лотария-
  • испания-
  • затвор-
  • джакпот

Истинският собственик на печелившия билет е починал през 2014 г., но съдът е разпоредил цялата печалба да бъде изплатена на наследниците му

Продавач на лотарийни билети бе осъден в Испания: измамил човека, спечелил джакпота - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продавач на лотарийни билети е осъден в Испания на три години и половина затвор за това, че през 2012 г. е измамил човека, спечелил джакпот от 4,7 милиона евро, и му е отнел наградата, предаде Ройтерс, като се подова на съдебни документи, съобщи БТА.

Съд в северозападния испански град Ла Коруня обяви, че продавачът е разбрал, че клиентът е спечелил значителна сума, когато той го помолил да провери номерата на билетите му, но умишлено го измамил, като му казал, че нито един от тях не е излязъл.

Впоследствие продавачът се е опитал да осребри печалбата, твърдейки, че е намерил печелившия билет в магазина си.

Местният офис на лотарията обаче не изплатил печалбата и задържал билета, докато се е опитвала да установи кой е неговият собственик. При все това, както показват съдебни документи, продавачът на билетите е опитвал многократно да получи печалбата в продължение на осем години.

Истинският собственик на печелившия билет е починал през 2014 г., но съдът е разпоредил цялата печалба да бъде изплатена на наследниците му.

Съдът призна продавача за виновен в измама. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния съд на страната.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 0 Отговор
    Този е осъден за нелоялна конкуренция. Единствено организаторите на лотарията имат право да отнемат придобитата печалба на клиентите си.

    15:36 12.06.2026

  • 2 Герги

    14 0 Отговор
    Това е Испания, имат закони които се спазват...от първо лице..

    15:41 12.06.2026

  • 3 Горд ЕС

    3 4 Отговор
    Така е в ЕС, измамата е двигател на прогреса. Така е и в България, където също има отнети печалби на обикновени хора. А 4 милиона е спечелил сина на приятел на Бат"Боко, който на времето го е ....любил. Не доброволно.

    Коментиран от #6

    15:50 12.06.2026

  • 4 ГЕРБмафи

    5 2 Отговор
    Тоя някакъв испански герберас, ще да е🙄

    15:50 12.06.2026

  • 5 има много измамници

    4 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос.Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща? Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!

    Коментиран от #9

    15:52 12.06.2026

  • 6 Инфо

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Горд ЕС":

    Шефът на строителната фирма ”Агромах”, Методи Бачев, видимо подпийнал, се провиква на всеослушание: ”Кметът на Симитли, Апостол Апостолов, е еал премиера Бойко Борисов”. По-късно е арестуван, после умира в "Пирогов"

    15:54 12.06.2026

  • 7 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Тука продавачът щеше да каже на местния клон аре делим печалбата и щеше да мине 😁😅🤣😂

    15:56 12.06.2026

  • 8 Бойко Българоубиец

    1 2 Отговор
    Този продавач ще го взема в герб хехе тука сме само изпечени измамници и крадци 😉😘😏

    15:56 12.06.2026

  • 9 Германец

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "има много измамници":

    То целият ви народ са измамници трябва от България да се прекръстите на Измамия😆😂😂🤣

    15:58 12.06.2026

  • 10 Пачка

    0 0 Отговор
    Искааааам пачкааааааа

    16:12 12.06.2026

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