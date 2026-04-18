Байерн докосва шампионската титла в Германия след гаф на Борусия

18 Април, 2026 19:14 974 0

Домакините от Хофенхайм бяха по-активни през по-голямата част от срещата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Байерн (Мюнхен) докосва шампионската титла на Германия по футбол, след като днес единственият им преследвач Борусия (Дортмунд) отстъпи с 1:2 при гостуването си на Хофенхайм, предаде БТА.

Така баварците водят с 12 точки и имат мач по-малко, като утре дори равенство при визитата им в Щутгарт ще им гарантира предсрочно шампионското звание. За да има обрат на върха, Борусия трябва да спечели оставащите си четири мача с голова разлика от малко над 40 попадения плюс, а Байерн да загуби и петте си мача.

Два гола за успеха на Хофенхайм, който вече е в зона "Лига Европа", вкара хърватският им голмайстор Андрей Крамарич от две дузпи, отсъдени заради игра с ръка. Серу Гираси се разписа за гостите в края на редовното време за 1:1.

Домакините от Хофенхайм бяха по-активни през по-голямата част от срещата и логично откриха резултата от дузпа в 41-ата минута. Съдията Даниел Зиберт беше привикан край монитора, за да прегледа ситуацията при удар на Андрей Крамарич. Тогава бранителят Никлас Зюле, падайки спря изстрела му с ръка. След преглед с ВАР Зиберт назначи дузпа, а Крамарич я вкара за 1:0.

Началото на второто полувреме беше също за домакините, които макар и без кой знае какви положения, държаха събитията в половината на Борусия (Дортмунд). Но в 87-ата минута Серу Гираси получи топката между двамата централни защитници на "синьо-белите" от Хофенхайм и с диагонален удар от наказателното поле прати топката в мрежата за 1:1.

В 4-ата минута на добавеното време Зиберт даде втора дузпа за домакините от Хофенхайм, след като този път системата ВАР му сигнализира за докосване с ръка от Юрген Риерсон при центриране на резервата Александър Прас. Крамарич за втори път не остави шанс на вратаря Кобел и донесе успеха на своите.

Байер (Леверкузен) отстъпи с 1:2 на Аугсбург, въпреки че още в 12-ата минута Патрик Шик откри за тях след подаване на Едмонд Тапсоба. Но само след три минути Фабиан Рийдер изравни за гостите, който донесе и победата им в 7-ата минута на добавеното време от дузпа. Дузпа имаше и за Леверкузен, но в 81-ата минута реферът Бенямин Бранд беше привикан от колегите си, отговарящи за системата ВАР и след преглед на ситуацията той я отмени.

Поражението сваля Байер на 6-о място, което дава право на участие в Лигата на конференциите през новия сезон.

Северното дерби между Вердер (Бремен) и Хамбургер ШФ беше спечелено от домакините с 3:1, а два гола за тях вкара Йенс Щаге. В края на срещата Кристиан Пуертас оформи крайното 3:1, а гостите изравниха 1:1 чрез Роберт Глатцел през първото полувреме. В последните 11 минути Хамбургер ШФ игра с човек по-малко заради директния червен картон на Филип Отеле.

Волфсбург постигна много важна победа при гостуването си на Унион (Берлин) – 2:1, но въпреки това остават на предпоследното 17-о място с 24 точки, на цели 6 от Борусия (Мьонхенгладбах), който е първи в спасителната зона.


