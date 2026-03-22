Бербатов за скандала с пистолета: Животът ми удари шамар

Бербатов за скандала с пистолета: Животът ми удари шамар

22 Март, 2026 18:50 1 416 21

Недопустимо е да си позволявам лукса да направя грешна преценка, заяви Бербатов

Бербатов за скандала с пистолета: Животът ми удари шамар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Случи се една нелепа и глупава ситуация. Моментната ми концентрация беше натоварена с документи, срещи и задачи, което доведе до случилото се. Това е недопустимо. Аз съм напълно запознат и имам опит в тази сфера. Вечер стрелям на стрелбище и тренирам.

Още в Байер се подготвях – бойни изкуства, самозащита. Прецених, че е време да изкарам разрешително. Добър съм в бързината, във ваденето на оръжието от кобура. Мислех дори да се състезавам, но просто не ми достигна смелост в този момент", разказа Димитър Бербатов в предаването "120 минути" на bTV.

"Изглеждам нелепо сега и глупаво. Бях призован от властите и всички отговорни лица бяха там. Първо ме смириха по най-добрия начин. Написаха ми акт и ми бе наложена най-високата глоба.

"Поука: недопустимо е да си позволявам лукса да направя грешна преценка на ситуацията. Имам стаж и опит, но винаги трябва да бъдем подготвени. Животът ми удари шамар, за да му събуди", каза още голмайстор №1 на България.

Димитър Бербатов, който е съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, е глобен от МВР за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана ясно от публикация във Facebook профила на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

„Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички. Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия”, посочва главният секретар Георги Кандев.

Той допълва, че още снощи е разпоредил проверка по случая, тя е приключена тази сутрин и на Бербатов е наложена глоба в максималния размер съгласно действащия закон.

„Правилата важат за всички. Още по-важно е обаче грешките не просто да се наказват, а да се осъзнават и поправят. Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си”, допълва Кандев.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 5 Отговор
    ЖИВОТА РЕШИЛ ДА УДАРИ МИТКО БЕРБАТОВ
    В ГЛАВАТА
    ... И ИЗВЕДНЪЖ СЕ СПРЯЛ - ТАМ ИМАЛО САМО МУСКУЛ :)

    18:52 22.03.2026

  • 2 Направо е смешен

    5 8 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:52 22.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 3 Отговор
    МИТКО БЕРБАТОВ НЯМА НУЖДА ОТ ФУТБОЛА ТОПКА
    ЗА ДА ИГРАЕ ФУТБОЛ
    .. ТОЙ Я НОСИ НА РАМЕНЕТЕ СИ ОЩЕ ОТ РОЖДЕНИЕ :)

    18:53 22.03.2026

  • 4 Тошо

    12 5 Отговор
    Винаги е успявал да разсмее!
    Не става за сериозни и отговорни роли!
    Най добьр е в комедията!

    18:54 22.03.2026

  • 5 Сила

    10 2 Отговор
    Шамари го бащата на едно дете от частното училище на дъщеря му ...заради жена си !!!

    18:58 22.03.2026

  • 6 Другият

    1 4 Отговор
    Път ще го извади много бързо :))

    18:59 22.03.2026

  • 7 Сталин

    14 4 Отговор
    Този празноглавен ритнитопковец е роден ударен в главата

    19:00 22.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    В София само луд може да ходи невъоръжен

    Коментиран от #9, #17

    19:01 22.03.2026

  • 9 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Вярно е ,аз туй имам нож модел Рамбо

    19:05 22.03.2026

  • 10 Аман от НЕ.грамотни

    5 1 Отговор
    ритнитопковци в "служебната" Мунчова–пъ.пъ. дъ.бъ. власт! митко във властта, оня бившия волейболист неуспешния риалити герой и той?! Някакви каратистки и всички спортисти/ки при "генерал" мунчо и обкръжението му от мутри и олигарси......алчни "спортисти"!

    19:09 22.03.2026

  • 11 Механик

    11 1 Отговор
    Ясно. Всичко е ясно.
    Бербатов влиза в обяснителен режим. Аз си мислех, че са му спретнали някаква фалшива снимка, а то се оказа, че снимката е реална.
    Бербо, нямаш извинение да си държиш пищова между седалката и барчето на колата. Оръжието се държи в кобур, джоб, каса (заключено). Каквито и грижи да имаш, каквито и документи и проблеми да имаш да оправяш, закона е казал как се съхранява и пренася оръжие.
    Ако го държиш в колата е безотгворност, а ако го държиш по начина по който е на снимката, значи си решил да стреляш с него. Което не показва здрава психика.
    Айде сега не се оправдавай, че още повече олекваш.

    19:17 22.03.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор
    Има нов прякор: Митьо Пищова II

    Коментиран от #16

    19:17 22.03.2026

  • 13 Невероятен егоцентрик

    7 0 Отговор
    и популист. Дали е избран като някакъв си защото много бързо вади пистолета от кобура. Толкова смешно и жалко че граничи с простотия.
    Даже бих казал със селяндурия

    19:18 22.03.2026

  • 14 Наказателния кодекс

    2 0 Отговор
    Я, а който наруши тези правила, извършва престъпление по чл.338, ал.1 от НК

    19:19 22.03.2026

  • 15 Цъцъ

    4 0 Отговор
    ".. се подготвях – бойни изкуства, самозащита. Прецених, че е време да изкарам разрешително..."
    Тоя Бербатов за фронта ли се готви🙄

    19:21 22.03.2026

  • 16 Перник

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Къде го сравнявате тоя смешник с Митьо Пищова ?!?!Тоя смешник е Митко пищовчето !!!!

    19:21 22.03.2026

  • 17 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Тука не става въпрос за това, че е въоръжен, а за това че е нарушил протокола за носене на лично оръжие.
    Ами тоя дето е снимал снимката, ако бе счупил стъклото и бе придобил оръжието? Ами ако бе стрелял с него??
    Ти, софиянецо, помниш ли когато ми се хвалеше че Кирчо, Кокорчо и Лорер са ти приятели и ходите на протести? Помни, нали. А помниш ли как аз още от началото ти казвах, че тия са амеби? И други ти го казваха, но ти никой не послуша. Няма и година по-късно ти беше първия дето плюеше по тия и пак те избиваше на протести.

    19:22 22.03.2026

  • 18 Берба, ноо си наивен,🤣

    0 0 Отговор
    момченце.

    19:23 22.03.2026

  • 19 непротестиращ

    2 0 Отговор
    Смешник, а пък се е хванал с ППетрохан и Румен Радев! Тизи, които сринаха държавата през последните 5 години!

    19:30 22.03.2026

  • 20 Мдаа

    0 1 Отговор
    Ясно е, че Бербатов е прегрешил, няма две мнения. Въпросът е кой го е следил и чакал да прегреши?

    19:30 22.03.2026

  • 21 ?????

    2 0 Отговор
    Митко що се върза с Петроханците бре?
    Беше добър футболист. Що не си остана във футбола?

    19:34 22.03.2026

