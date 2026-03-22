Бербатов за скандала с пистолета: Животът ми удари шамар

"Случи се една нелепа и глупава ситуация. Моментната ми концентрация беше натоварена с документи, срещи и задачи, което доведе до случилото се. Това е недопустимо. Аз съм напълно запознат и имам опит в тази сфера. Вечер стрелям на стрелбище и тренирам.

Още в Байер се подготвях – бойни изкуства, самозащита. Прецених, че е време да изкарам разрешително. Добър съм в бързината, във ваденето на оръжието от кобура. Мислех дори да се състезавам, но просто не ми достигна смелост в този момент", разказа Димитър Бербатов в предаването "120 минути" на bTV.

"Изглеждам нелепо сега и глупаво. Бях призован от властите и всички отговорни лица бяха там. Първо ме смириха по най-добрия начин. Написаха ми акт и ми бе наложена най-високата глоба.

"Поука: недопустимо е да си позволявам лукса да направя грешна преценка на ситуацията. Имам стаж и опит, но винаги трябва да бъдем подготвени. Животът ми удари шамар, за да му събуди", каза още голмайстор №1 на България.

Димитър Бербатов, който е съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, е глобен от МВР за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана ясно от публикация във Facebook профила на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

„Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички. Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия”, посочва главният секретар Георги Кандев.

Той допълва, че още снощи е разпоредил проверка по случая, тя е приключена тази сутрин и на Бербатов е наложена глоба в максималния размер съгласно действащия закон.

„Правилата важат за всички. Още по-важно е обаче грешките не просто да се наказват, а да се осъзнават и поправят. Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си”, допълва Кандев.