Бербатов за скандала с пистолета: Животът ми удари шамар

"Случи се една нелепа и глупава ситуация. Моментната ми концентрация беше натоварена с документи, срещи и задачи, което доведе до случилото се. Това е недопустимо. Аз съм напълно запознат и имам опит в тази сфера. Вечер стрелям на стрелбище и тренирам.
Още в Байер се подготвях – бойни изкуства, самозащита. Прецених, че е време да изкарам разрешително. Добър съм в бързината, във ваденето на оръжието от кобура. Мислех дори да се състезавам, но просто не ми достигна смелост в този момент", разказа Димитър Бербатов в предаването "120 минути" на bTV.
"Изглеждам нелепо сега и глупаво. Бях призован от властите и всички отговорни лица бяха там. Първо ме смириха по най-добрия начин. Написаха ми акт и ми бе наложена най-високата глоба.
"Поука: недопустимо е да си позволявам лукса да направя грешна преценка на ситуацията. Имам стаж и опит, но винаги трябва да бъдем подготвени. Животът ми удари шамар, за да му събуди", каза още голмайстор №1 на България.
Димитър Бербатов, който е съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, е глобен от МВР за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана ясно от публикация във Facebook профила на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.
„Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички. Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия”, посочва главният секретар Георги Кандев.
Той допълва, че още снощи е разпоредил проверка по случая, тя е приключена тази сутрин и на Бербатов е наложена глоба в максималния размер съгласно действащия закон.
„Правилата важат за всички. Още по-важно е обаче грешките не просто да се наказват, а да се осъзнават и поправят. Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си”, допълва Кандев.
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ГЛАВАТА
... И ИЗВЕДНЪЖ СЕ СПРЯЛ - ТАМ ИМАЛО САМО МУСКУЛ :)
18:52 22.03.2026
2 Направо е смешен
18:52 22.03.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ДА ИГРАЕ ФУТБОЛ
.. ТОЙ Я НОСИ НА РАМЕНЕТЕ СИ ОЩЕ ОТ РОЖДЕНИЕ :)
18:53 22.03.2026
4 Тошо
Не става за сериозни и отговорни роли!
Най добьр е в комедията!
18:54 22.03.2026
7 Сталин
Последния Софиянец
Коментиран от #9, #17
19:01 22.03.2026
9 Сталин
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Вярно е ,аз туй имам нож модел Рамбо
19:05 22.03.2026
11 Механик
Бербатов влиза в обяснителен режим. Аз си мислех, че са му спретнали някаква фалшива снимка, а то се оказа, че снимката е реална.
Бербо, нямаш извинение да си държиш пищова между седалката и барчето на колата. Оръжието се държи в кобур, джоб, каса (заключено). Каквито и грижи да имаш, каквито и документи и проблеми да имаш да оправяш, закона е казал как се съхранява и пренася оръжие.
Ако го държиш в колата е безотгворност, а ако го държиш по начина по който е на снимката, значи си решил да стреляш с него. Което не показва здрава психика.
Айде сега не се оправдавай, че още повече олекваш.
19:17 22.03.2026
13 Невероятен егоцентрик
Даже бих казал със селяндурия
19:18 22.03.2026
15 Цъцъ
Тоя Бербатов за фронта ли се готви🙄
19:21 22.03.2026
16 Перник
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":Къде го сравнявате тоя смешник с Митьо Пищова ?!?!Тоя смешник е Митко пищовчето !!!!
19:21 22.03.2026
17 Механик
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Тука не става въпрос за това, че е въоръжен, а за това че е нарушил протокола за носене на лично оръжие.
Ами тоя дето е снимал снимката, ако бе счупил стъклото и бе придобил оръжието? Ами ако бе стрелял с него??
Ти, софиянецо, помниш ли когато ми се хвалеше че Кирчо, Кокорчо и Лорер са ти приятели и ходите на протести? Помни, нали. А помниш ли как аз още от началото ти казвах, че тия са амеби? И други ти го казваха, но ти никой не послуша. Няма и година по-късно ти беше първия дето плюеше по тия и пак те избиваше на протести.
19:22 22.03.2026
18 Берба, ноо си наивен,🤣
19:23 22.03.2026
21 ?????
Беше добър футболист. Що не си остана във футбола?
19:34 22.03.2026