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Пулев: Ще активираме всички мерки, за да осигурим мощна подкрепа за българските и местните производители

Пулев: Ще активираме всички мерки, за да осигурим мощна подкрепа за българските и местните производители

15 Юни, 2026 13:44 592 17

  • александър пулев-
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  • мерки-
  • производители

До дни ще се проведе първото заседание на новосъздадения Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет

Пулев: Ще активираме всички мерки, за да осигурим мощна подкрепа за българските и местните производители - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ще активираме всички насърчителни инструменти и мерки за растеж, за да осигурим мощна подкрепа за българските и местните производители. Енергоемките производства са критичен фактор за преодоляването на регионалните дисбаланси и за устойчивото развитие на българската икономика. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в завод „Алкомет“ в Шумен.

По думите му енергоемките предприятия създават над 25% от брутната добавена стойност в икономиката на страната и осигуряват заетост на повече от 215 000 души. „Зад тези работни места стоят семейства, домакинства, цели общности и региони“, подчерта вицепремиерът Александър Пулев.

Той заяви категоричната подкрепа на правителството за българската индустрия и насърчаването на стратегическите инвестиции, като посочи проекта на „Алкомет“ като пример за успешно партньорство между държавата и бизнеса. Инвестицията е на стойност 70 млн. евро и ще създаде 160 нови работни места.

Вицепремиерът Александър Пулев се обърна към г-н Фикрет Индже, мажоритарен собственик на „Алкомет“ АД: „Изминахме дълъг път заедно. Първите разговори започнаха още по време на служебния кабинет на Гълъб Донев, когато получихте устойчивата подкрепа на държавната администрация за реализирането на този проект. Заедно с президента Румен Радев бяхме свидетели на първата копка, а днес, малко повече от година и половина по-късно, отново сме тук, за да видим впечатляващия прогрес и високото темпо, което наложихте в индустрията“.

Икономическият министър отправи ясно послание към инвеститорите и производителите, че могат да разчитат на последователна институционална подкрепа и предвидима бизнес среда. По време на събитието вицепремиерът Александър Пулев представи и основните приоритети на правителството за подобряване на инвестиционния климат.

„Работим на пълни обороти. Успяхме да започнем и да завършим цялостна административна реформа само в рамките на един месец. Преструктурирахме работата на Министерския съвет с ясни центрове на отговорност в областта на дигиталната трансформация и инвестиционната политика“, каза той.

Като част от реформата е създадено и ново координационно звено за инвестициите към Министерския съвет. „Това беше желание на бизнеса и на индустрията. Това е ваша реформа. Чрез нея ще осигурим по-бързо, по-ефективно и по-предвидимо обслужване на стратегическите инвестиционни проекти“, подчерта вицепремиерът Пулев.

Той съобщи още, че до дни ще се проведе първото заседание на новосъздадения Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. „Лично премиерът Румен Радев ще даде посоката и ще очертае приоритетите пред съвета, включително конкретни мерки за намаляване административната тежест и регулациите пред бизнеса. Нашата амбиция е държавата да ускорява иновациите и инвестициите, а не да бъде тяхна спирачка“, заяви той.

В заключение Александър Пулев подчерта, че правителството ще продължи да работи в тясно партньорство с инвеститорите и производителите за повишаване конкурентоспособността на българската икономика. „Посоката е зададена. Предстои много работа, но ще извървим този път заедно с партньори като вас – компании, които инвестират, създават работни места и развиват регионите на България“, каза вицепремиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия

    8 0 Отговор
    с тонове лъжи и ще , ще , ще......... не се траят ! Нищо не става от тях , освен фалит на държавата !

    13:47 15.06.2026

  • 2 Радев

    3 0 Отговор
    Правя България икономически тигър 😏😉🐅🐯🐅🐅🐅

    13:50 15.06.2026

  • 3 Пецата

    0 1 Отговор
    Важно е да произвеждат ракиа и салата разбираш ли за другото вобще не ме е еня 🤣

    13:52 15.06.2026

  • 4 Какви са мерките?

    2 0 Отговор
    Ниско лихвени кредити с изгодни условия като в Европа ще има ли?

    13:55 15.06.2026

  • 5 Йоаким

    2 0 Отговор
    С какво? С новите цени на ток, вода и празната кошница, похвално, има място и за
    повече от това! Смехотворно е това!

    13:58 15.06.2026

  • 6 Марджи

    2 0 Отговор
    Драги Рундьо, мистър Боташ, нима не разбра, това, народа гласувал за това, очаква, ефенди, какъв е кеша от онова?
    Утре ше строи магистрала за Турция в полза за голямата ти веселба!

    14:02 15.06.2026

  • 7 Прогресивен ботокс

    2 0 Отговор
    Мила, то хубаво, ама пазари трябват, където тези производители директно да предлагат стоката си. Защото цените в Кауфито са идентични с тези във Виена, и Монако.

    14:04 15.06.2026

  • 8 Откъде Намериха ?

    7 0 Отговор
    Толкова Шизофреници !

    В птая Партия ?

    14:05 15.06.2026

  • 9 хе хе

    3 0 Отговор
    Всяка държавна намеса на пазара води до празни рафтове.

    14:07 15.06.2026

  • 10 Кобра Кай 🥋

    6 0 Отговор
    Пулев е хомосекслуалист. Работил е в Голдман Сакс - най-големите измамници на Волстрийт, естествено евреи.

    14:08 15.06.2026

  • 11 дам

    4 0 Отговор
    нека наводним пазара с български плодове и зеленчуци, да се шашнат чужденците ;) оп, забравих, че ние уморихме българското земеделие и останаха само зърнарите

    14:09 15.06.2026

  • 12 Анонимен

    2 0 Отговор
    130 депутата лежите на държавната хранилка излезте работите на полето статукваджии вън оставка

    14:11 15.06.2026

  • 13 оня с коня

    3 0 Отговор
    Министърът със СЪВСЕМ СЕРИОЗНО ИЗРАЖЕНИЕ обещава "мощна подкрепа" за всякакви Производители без разлика на Възраст,Пол и Изповедание.Да,обаче малко преди това радев заяви категорично че в Хазната ПАРИ НЯМА?Еса тая подкрепа...в стискане на Палци на Производителите да се оправят самостоятелно ли ще се изразява?И ще повторя:Това Правителство с тоя Премиер-Аджамия като нищо ще завлекат БГ толкова надълбоко,че един Ден като дойде на Власт пак бат Бойко,да се чуди как да оправи нещата!

    14:12 15.06.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    СМЯТАМ ДА ОГРАМОТЯ ТОВА МОМЧЕНЦЕ ПУЛЕВ И НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
    С ЕДИН ФАЙЛ КОИ СА ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ
    ......
    РАЗИГРАВАТ ВИ КАТО МИШКИ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

    14:14 15.06.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    РУМЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА ИМА ФИРМА
    С ВАСИЛ ВЕЛЕВ - ОТ СЪЮЗА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ - СЪДРУЖНИК НА МАДЖО В БАНКАТА НА МУТРИТЕ
    ......
    ЗА ТАКИВА ИНДУСТРИАЛЦИ ЛИ ГОВОРИШ ДЕТКО ?

    14:17 15.06.2026

  • 16 Трол

    3 0 Отговор
    Сладурчо.

    14:19 15.06.2026

  • 17 Уса

    2 0 Отговор
    Заяисими головодници СТЕ

    14:20 15.06.2026

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