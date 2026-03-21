Връчиха акт на Бербатов за неправилно съхранение на огнестрелно оръжие

21 Март, 2026 13:50 558 3

В събота сутрин Бербатов е бил извикан в МВР, за му бъде връчен акт за неправилно съхранение на личното му оръжие

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главният секретар на МВР - Георги Кандев, сподели в събота преди обяд, че са взети моментални мерки след разпространения в социалните мрежи клип с автомобила на Димитър Бербатов, предаде Gong.bg, цитирайки БГНЕС.

От него ставаше ясно, че до седалката на шофьора има пистолет. Поради тази причина е наложена глоба в максималния размер на футболната легенда, който от скоро е и съветник на премиера Гюров.

В събота сутрин Бербатов е бил извикан в МВР, за му бъде връчен акта за неправилно съхранение на личното му оръжие.

„Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички.

Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Още снощи разпоредих проверка по случая. Тази сутрин тя беше приключена и на г-н Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон.

Правилата важат за всички. Още по-важно е, обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят.

Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си“, гласи съобщението на Кандев в социалните мрежи.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Перо

    0 0 Отговор
    Кой и защо е дал разрешително на тоя неграмотен селтик? Кое налага това или е поредната корупция!

    14:06 21.03.2026

  • 3 1488

    1 0 Отговор
    а той плати ли го

    14:08 21.03.2026

