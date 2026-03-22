Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив (Пловдив) победи Ботев във Враца с гол в добавеното време

22 Март, 2026 19:31 318 1

  • първа лига-
  • локомотив пловдив-
  • ботев враца

Локомотив (Пловдив) обърна Ботев (Враца) в края и почти си гарантира място във втората четворка

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Враца) с 2:1 като гост в самия край на мача от 27-ия кръг на Първа лига. Мартин Смоленски откри за домакините в началото на втората част, Жоел Цварц изравни за пловдивчати пет минути по-късно. В добавеното време на срещата резервата на "черно-белите" Миха Търдан донесе трите точки на тима си, предаде БТА.

Домакините от Ботев започнаха по-мобилизирано мача и първият удар към една от двете врати бе на Радослав Цонев. Локомотив отговори с шут с глава на Андрей Киндриш, който обаче бе право в ръцете на вратаря Марин Орлинов. Цонев отново пое отговорността за врачани, а ударът му премина покрай десния стълб.

Точно след половин час игра Мартин Петков от Ботев стреля, а вратарят на "черно-белите" Петър Зовко спаси шута.

На другата врата се отличи и Орлинов, който папира удар на Киндриш. Той спаси и изстрел на Севи Идриз в края на първата част.

Ботев започна отлично второто полувреме. В 53-ата минута капитанът Иван Горанов центрира с външен фалц отляво, Ради Цонев чукна топката към Мартин Смоленски, който е спря с гръб към вратата, обърна се и стреля в левия ъгъл на вратата на Петър Зовко - 1:0.

Пловдивчани изравниха бързо. В 58-ата минута Парвиз Умарбаев проби и центрира отляво, Ефе Али много интелигентно остави топката зад гърба си, където я намери с левия крак Жоел Цварц и направи безпомощен Марин Орлинов - 1:1.

В 75-ата минута пропуск за домакините направи току-що влезлият като резерва Сейни Сенянг, стреляйки в страничния стълб.

В първата минута на добавеното време Миха Търдан бе на най-добрата позиция в наказателното поле и засече в мрежата центриране отдясно - 1:2.

Така Локомотив се утвърди на шестото място и почти сигурно ще играе във втората четворка. Ботев е на девета позиция.


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Локо оле

    0 0 Отговор
    Кога ще се върне в Б група, за да стане отново неин шампион.

    19:42 22.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове