ЦСКА е в най-добрата си домакинска серия от близо две десетилетия

22 Март, 2026 10:44 413 1

  • цска-
  • първа лига-
  • добруджа-
  • стойчо младенов

За последно ЦСКА нареди толкова дълга серия на „Българска армия“ през 2007 г. под ръководството на Стойчо Младенов

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще посрещне Добруджа в неделя в двубой, чийто краен изход изглежда предизвестен. Поне ако се уповаваме на статистиката. Тя сочи, че армейците се намират в най-добрата си домакинска серия за първенство от близо две десетилетия, а в същото време приемат най-слабия гост в Първа лига, пише "Тема спорт".

До момента добричлии имат само 2 пункта от 13-те си визити през сезона! ЦСКА пък не е губил точки в символичните си шампионатни домакинства на „Васил Левски“ от нулевото равенство с Лудогорец на 5 октомври. Оттогава червените надиграха вкъщи Берое (5:1), Монтана (3:1), Ботев Пд (2:1), Локо Пд (2:1), Арда (3:1), Славия (1:0), Ботев Вр (1:0) и Локо Сф (2:0).

За последно ЦСКА нареди толкова дълга серия на „Българска армия“ през 2007 г. под ръководството на Стойчо Младенов. Тя продължи общо 11 шампионатни домакинства, като обхвана края на сезон 2006/07 и първата половина от последната шампионска кампания на тима – 2007/08. Започна след загуба във вечното дерби и последвала победа с 2:0 над Ботев Пд на 18 април 2007 г. и завърши с нулево равенство с Литекс в първото пролетно домакинство на 1 март 2008 г.

Ако включим и победите над Локо Сф и ЦСКА 1948 за купата, то актуалната успешна серия на ЦСКА вкъщи е от 10 двубоя. И се явява втората най-силна за века във всички турнири! Любопитно е, че първата също принадлежи на Христо Янев от безпрецедентния сезон във В група, когато армейците допуснаха само една грешна стъпка.

Основният фактор за актуалните рекорди на Янев обаче се дължи най-вече на липсата на европейски мачове. Сблъсъци на континенталната сцена прекъсват споменатите вече 11 поредни победи на вътрешната сцена през 2007 г., както и 11 успеха през 2003 г., 16 през 2005 г. и 18 през 2000 г.

АКТУАЛНАТА СЕРИЯ НА ЦСКА У ДОМА В ЕЛИТА

26.10.2025 Берое 5:1

02.11.2025 Монтана 3:1

22.11.2025 Ботев Пд 2:1

03.12.2025 Локо Пд 2:1

06.02.2026 Арда 3:1

21.02.2026 Славия 1:0

04.03.2026 Ботев Вр 1:0

08.03.2026 Локо Сф 2:0

СЕРИЯТА ПРЕЗ 2007 Г.

18.04.2007 Ботев Пд 2:0

29.04.2007 Локо Сф 4:1

12.05.2007 Вихрен 5:0

20.05.2007 Родопа См 1:0

19.08.2007 Беласица 2:0

02.09.2007 Видима 3:1

23.09.2007 Локо Сф 3:1

07.10.2007 Берое 1:0

27.10.2007 Черно море 1:0

11.11.2007 Ботев Пд 2:0

09.12.2007 Вихрен 1:0


  • 1 Славен тим

    2 0 Отговор
    ЦСКА си е най стойностният отбор с много слава от миналото и много за в бъдеще.

    11:00 22.03.2026

