Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити спечели Купата на лигата

Манчестър Сити спечели Купата на лигата

22 Март, 2026 21:00 456 2

  • манчестър сити-
  • арсенал-
  • купа на лигата-
  • карабао къп

Арсенал, убедителен лидер във Висшата лига и основен кандидат за титлата, не успя да се справи с мотивирания състав на Сити

Манчестър Сити спечели Купата на лигата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два гола с глава през второто полувреме на 21-годишния Нико О'Райли решиха битката за първия трофей за сезона в английския футбол, след като отборът на Пеп Гуардиола победи Арсенал с 2:0 във финала за Купата на лигата на Англия "Карабао къп", предаде БТА.

Арсенал, убедителен лидер във Висшата лига и основен кандидат за титлата, не успя да се справи с мотивирания състав на Сити, който успя да спечели Купата на лигата за девети път.

След нулево първо полувреме, Сити вдигна темпото след почивката и О'Райли се възползва от грешка на вратаря на Арсенал Кепа Арисабалага, за да отбележи с глава след час игра. Четири минути по-късно О'Райли направи резултата 2:0, след като засече отново с глава центриране на Матеуш Нунеш.

Арсенал тръгна в атака в края и удари гредата, чрез Габриел Жезус, но не успя да стигне поне до попадение и загуби първата битка за трофей този сезон.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    Само Левски!
    Само ЦСКА!
    Долу Ла й ногорец

    21:15 22.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове