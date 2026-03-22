Манчестър Сити спечели Купата на лигата

Два гола с глава през второто полувреме на 21-годишния Нико О'Райли решиха битката за първия трофей за сезона в английския футбол, след като отборът на Пеп Гуардиола победи Арсенал с 2:0 във финала за Купата на лигата на Англия "Карабао къп", предаде БТА.
Арсенал, убедителен лидер във Висшата лига и основен кандидат за титлата, не успя да се справи с мотивирания състав на Сити, който успя да спечели Купата на лигата за девети път.
След нулево първо полувреме, Сити вдигна темпото след почивката и О'Райли се възползва от грешка на вратаря на Арсенал Кепа Арисабалага, за да отбележи с глава след час игра. Четири минути по-късно О'Райли направи резултата 2:0, след като засече отново с глава центриране на Матеуш Нунеш.
Арсенал тръгна в атака в края и удари гредата, чрез Габриел Жезус, но не успя да стигне поне до попадение и загуби първата битка за трофей този сезон.
