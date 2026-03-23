Лудогорец взе талант на Левски, Петър Станич се закани на "сините"

Лудогорец привлече играч от Левски, съобщи Топспорт. Става въпрос за юношата Християн Георгиев (набор 2009 г.).



Лявото крило на "сините" е предпочело да продължи в тима на разградчани до 17 години, който е част от елитната група, съобщава "Тема Спорт".



Част от тези футболисти на "орлите" имат и досег до мъжкия футбол, като са качвани в третия отбор, който участва в Североизточната Трета лига.



Треньор на юношите младша възраст на "Герена" е Стоян Димов. В Разград той ще работи с Валери Венков и Милен Маринов.



Не за първи път талант на "сините" избира да продължи развитието си в конкурентен съперник. Имаше и такива, които отиваха в ЦСКА 1948. Във въпросната Елитна юношеска група до 17 г. Лудогорец е лидер, а Левски е пети, като изостава на 7 точки.

Сръбският полузащитник Петър Станич пристигна това лято в Лудогорец, но бързо показа качествата си.

24-годишният халф от Панчево отнесе конкуренцията в раздела "Най-добър чужденец" в българското първенство по време на церемонията "Футболист на годината 2025", като до момента има 43 мача, 14 гола и 11 асистенции във всички турнири.



Вчера в хотел "Hyatt Regency Sofia" Станич беше придружаван от родителите си, които преживяха много емоционално както церемонията, така и срещата на сина им с медиите.



"Наградата означава много, защото вложих много усилия и съм наистина щастлив да бъда номиниран, а също така и награден на такава церемония. Подобно признание е единствено и само мотивация да продължа напред", започна Станич.



Лудогорец обаче изостава с 9 точки от Левски девет кръга преди края и след 14 поредни шампионски титли въпросителната дали разградчани ще успеят и този път се задава все по-често.



"Ще бъде много ожесточена битка, защото от една страна Левски има много качество, за да е там, на върха. Но пък от друга, ние никога не се предаваме. Така че имаме увереност, вярваме в себе си. Имаме пред нас плейофи и ще дадем всичко в тях. Така че ни предстоят още преки двубои в плейофите и изобщо голяма битка ни очаква", обясни Станич.



Отличното му представяне в Разград му осигури и първа покана за националния отбор на Сърбия.



"Това е мечта не само за всеки футболист, но и за всеки човек, който практикува какъвто и да е спорт. Да представяш страната си на спортния терен е мечта, която се сбъдна за мен", завърши играчът, който пристигна в България от Бачка Топола за 1,8 милиона евро.