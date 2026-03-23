Лудогорец взе талант на Левски, Петър Станич се закани на "сините"

23 Март, 2026 13:39, обновена 23 Март, 2026 13:44 356 0

Юношата на столичани Християн Георгиев е предпочел да продължи в тима на разградчани до 17 години

Лудогорец взе талант на Левски, Петър Станич се закани на "сините" - 1
Петър Станич, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лудогорец привлече играч от Левски, съобщи Топспорт. Става въпрос за юношата Християн Георгиев (набор 2009 г.).

Лявото крило на "сините" е предпочело да продължи в тима на разградчани до 17 години, който е част от елитната група, съобщава "Тема Спорт".

Част от тези футболисти на "орлите" имат и досег до мъжкия футбол, като са качвани в третия отбор, който участва в Североизточната Трета лига.

Треньор на юношите младша възраст на "Герена" е Стоян Димов. В Разград той ще работи с Валери Венков и Милен Маринов.

Не за първи път талант на "сините" избира да продължи развитието си в конкурентен съперник. Имаше и такива, които отиваха в ЦСКА 1948. Във въпросната Елитна юношеска група до 17 г. Лудогорец е лидер, а Левски е пети, като изостава на 7 точки.

Сръбският полузащитник Петър Станич пристигна това лято в Лудогорец, но бързо показа качествата си.

24-годишният халф от Панчево отнесе конкуренцията в раздела "Най-добър чужденец" в българското първенство по време на церемонията "Футболист на годината 2025", като до момента има 43 мача, 14 гола и 11 асистенции във всички турнири.

Вчера в хотел "Hyatt Regency Sofia" Станич беше придружаван от родителите си, които преживяха много емоционално както церемонията, така и срещата на сина им с медиите.

"Наградата означава много, защото вложих много усилия и съм наистина щастлив да бъда номиниран, а също така и награден на такава церемония. Подобно признание е единствено и само мотивация да продължа напред", започна Станич.

Лудогорец обаче изостава с 9 точки от Левски девет кръга преди края и след 14 поредни шампионски титли въпросителната дали разградчани ще успеят и този път се задава все по-често.

"Ще бъде много ожесточена битка, защото от една страна Левски има много качество, за да е там, на върха. Но пък от друга, ние никога не се предаваме. Така че имаме увереност, вярваме в себе си. Имаме пред нас плейофи и ще дадем всичко в тях. Така че ни предстоят още преки двубои в плейофите и изобщо голяма битка ни очаква", обясни Станич.

Отличното му представяне в Разград му осигури и първа покана за националния отбор на Сърбия.

"Това е мечта не само за всеки футболист, но и за всеки човек, който практикува какъвто и да е спорт. Да представяш страната си на спортния терен е мечта, която се сбъдна за мен", завърши играчът, който пристигна в България от Бачка Топола за 1,8 милиона евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

