Григор Димитров стартира подготовка за сезона на клей в оазиса на лукса на Фишър Айлънд

23 Март, 2026 16:23 497 2

Островът е символ на разточителство и уединение

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров не губи време след неуспеха си в Маями и вече се впуска в интензивни тренировки за предстоящите битки на клей. Интересното е, че избраното от него място за подготовка не е обикновен тенис комплекс, а истински оазис на лукса – прочутият Фишър Айлънд във Флорида.

Този ексклузивен остров, разположен само на три километра от брега на Маями, е символ на разточителство и уединение. Достъпът до него е строго контролиран – единствено по вода или въздух, а фериботът допуска само избрани гости със специално разрешение.

Населението на Фишър Айлънд е под 500 души, като сред тях личат имената на световноизвестни бизнесмени, спортни легенди и холивудски звезди. Опра Уинфри, Джулия Робъртс, Андре Агаси, Щефи Граф и Каролин Вожняцки са само част от знаменитостите, които са свързвани с това райско кътче. Островът впечатлява не само с уединението си, но и с природната си красота – ослепителни бели плажове, покрити с фин пясък, докаран чак от Бахамите, и екзотична растителност, сред която се открояват редки орхидеи от далечни тропически региони. Животът тук е истинско удоволствие, но и привилегия – средният годишен доход на жителите надхвърля 2,5 милиона долара, а цените на имотите достигат внушителните 9,5 милиона долара към края на 2025 година. Само годишната такса за пребиваване на острова възлиза на около 250 000 долара.

В това бляскаво обкръжение Григор Димитров, заедно с новия си треньор Давид Налбандян, вече усърдно работи върху формата си, както се вижда от публикувано видео в Instagram. Тренировките на клей в подобна атмосфера със сигурност ще дадат допълнителен заряд и мотивация на първата ни ракета за предстоящите турнири.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурен

    1 0 Отговор
    ...че само час след Старта ,както винаги и ще финишира...безславно...

    16:51 23.03.2026

  • 2 Сечко

    1 0 Отговор
    Като маче у дирек

    17:09 23.03.2026

