Йоан Запрянов: "Кошница с грижа" - същото като "Достъпно за вас", няма да работи

"Проблемът е, че всичко е скъпо - това не може да бъде казано на висок глас, но е нерешим проблем".
Това заяви пред БНР журналистът от "Капитал" Йоан Запрянов в коментар за мерките на управляващите срещу високите цени.
"Не само морковът и тоягата, но и млякото и тоягата, доматите и тоягата. Това, което Румен Радев каза, много добре илюстрира един парадокс - производителите не искат ниски цени, те искат високи цени. Българските производители, които правителството обещава, че ще защити, те искат да продават на по-висока цена. Браншовете се оплакват от нелоялна конкуренция и подбиване на цената, не се оплакват от това, че са им високи цените. Това е в пряк сблъсък с това, което искат гражданите - те искат ниски цени. Когато на веригите им се каже, че трябва да свалят цените с 15-20-30%, те ще намерят къде по веригата да ги свалят", коментира той.
Според него "Кошница с грижа" е мярка, която няма да проработи:
"Много бях учуден, че правителството на Радев всъщност не стигна до нищо по-различно от това, което направиха Николай Денков и Богдан Богданов през 2023 г. Тогава те излязоха с веригите в МС и казаха, че ще свалят цените на основни стоки. Тогава стикерът се казваше "Достъпно за вас", а сега е "Кошница с грижа" - абсолютно същото, едно към едно. Няма нищо, което да се различава в цялата кампания. Това нещо не работи. Може би работи минимално - че имаш по-дългосрочни промоции. Подписано е, че ще са поне 6 месеца промоциите. Това не би било достатъчно. Самият проблем е диагностициран грешно".
"Румен Радев и министрите говорят постоянно, че искат да помогнат на най-уязвимите и бедните, но голяма част от недоволството идва от хора, които сега тепърва взимат еквивалента на 2-3-4-5 хил. лв., но с тези пари те не могат да си купят онова, което преди няколко години са могли да си позволят", отбеляза Запрянов в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".
"КЗК продължава да си прави нейните си доклади, които излизат много рядко. Всичко е много раздробено и трудно за четене. КЗК се е превърнала в производител на доклади, които почти никой не чете", смята журналистът.
Според него с новите правомощия има възможност от "аналитична служба КЗК да стане бухалкова служба". По думите му част от тези закони, които се приемат в момента, са уязвими на конституционна основа. Нищо чудно някои от тези текстове да бъдат атакувани пред КС, допуска Йоан Запрянов.
Около 15 години живяхме в икономически изключително спокойни времена, напомни журналистът. След 2020 г. обаче в рамките на 6 години се случи пандемията, войната в Украйна и войната в Иран. Тези събития направиха инфлацията, която трябва да се случи за 15 г., да се случи за 2-3 години, уточни той.
Според него предстои много рязко, видимо и чуваемо промяна на начина на говорене от страна на управляващите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Топ оператора
15:05 13.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 един и същ резултат но пиара....
Коментиран от #8
15:12 13.06.2026
4 Майко мила
Коментиран от #14
15:14 13.06.2026
5 петрохан
15:15 13.06.2026
6 кой му дреме
15:16 13.06.2026
7 колориметър
15:22 13.06.2026
8 Логично
До коментар #3 от "един и същ резултат но пиара....":Каква тишина се пази само и колко много се внимава да не се говори и пише за размера на доходите. Ами да скъпо е, който работи за средна заплата в България не може да пазарува толкова, колкото пазарува друг със средната заплата в Германия или Англия. Искат да не плащат заплати, а някой да им пазарува - как да стане, с какво да се плати, когато парите остават в 5те% богати. Няма как едновременно да не плащаш, а в същото време да искаш да им продаваш на тия на които не плащаш. Друг проблем е свръх производството. Когато бъде произведено повече отколкото може да бъде потребено остава нереализирана продукция за която са направени разходи, после още разходи за унищожаване на непродадената продукция и така порочен кръг. Въпросът е да се произвежда точно толкова, колкото може да бъде потребено, за да не се разхищават ресурсите (в т.ч. труд, време и пари). Освен това алчността трябва да бъде възпирана по всеки възможен начин, никой няма 3 уста и 6 стомаха, можеш да изядеи само това, което можеш, а накрая ще умреш от преяждане.
Коментиран от #15, #16
15:26 13.06.2026
9 Анонимен
15:27 13.06.2026
10 Щом е от Капитал, значи е капиталист
15:27 13.06.2026
11 Бахтимир
15:27 13.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Видях
15:33 13.06.2026
14 Феликс Дж
До коментар #4 от "Майко мила":Кръгът "Прокопий".
15:33 13.06.2026
15 Манджа с грозде
До коментар #8 от "Логично":Печалбите в хранителната и леката промишленост са от оборота, според пазарната икономика..
15:34 13.06.2026
16 Феликс Дж
До коментар #8 от "Логично":А, ами това си е планова икономика. Ваньо от Дралевци много ги чатка тия неща. И моля ви, не ни заблуждавайте, че на Запад днес е добре - не е. Те затова много се върнаха обратно 23-24-25 та.
15:37 13.06.2026
17 Боташа или ботуша на терора
15:39 13.06.2026
18 Абе
15:43 13.06.2026