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Йоан Запрянов: "Кошница с грижа" - същото като "Достъпно за вас", няма да работи

Йоан Запрянов: "Кошница с грижа" - същото като "Достъпно за вас", няма да работи

13 Юни, 2026 15:02 736 18

  • йоан запрянов-
  • кошница с грижа

Това, което Румен Радев каза, много добре илюстрира един парадокс - производителите не искат ниски цени, те искат високи цени

Йоан Запрянов: "Кошница с грижа" - същото като "Достъпно за вас", няма да работи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Проблемът е, че всичко е скъпо - това не може да бъде казано на висок глас, но е нерешим проблем".

Това заяви пред БНР журналистът от "Капитал" Йоан Запрянов в коментар за мерките на управляващите срещу високите цени.

"Не само морковът и тоягата, но и млякото и тоягата, доматите и тоягата. Това, което Румен Радев каза, много добре илюстрира един парадокс - производителите не искат ниски цени, те искат високи цени. Българските производители, които правителството обещава, че ще защити, те искат да продават на по-висока цена. Браншовете се оплакват от нелоялна конкуренция и подбиване на цената, не се оплакват от това, че са им високи цените. Това е в пряк сблъсък с това, което искат гражданите - те искат ниски цени. Когато на веригите им се каже, че трябва да свалят цените с 15-20-30%, те ще намерят къде по веригата да ги свалят", коментира той.

Според него "Кошница с грижа" е мярка, която няма да проработи:

"Много бях учуден, че правителството на Радев всъщност не стигна до нищо по-различно от това, което направиха Николай Денков и Богдан Богданов през 2023 г. Тогава те излязоха с веригите в МС и казаха, че ще свалят цените на основни стоки. Тогава стикерът се казваше "Достъпно за вас", а сега е "Кошница с грижа" - абсолютно същото, едно към едно. Няма нищо, което да се различава в цялата кампания. Това нещо не работи. Може би работи минимално - че имаш по-дългосрочни промоции. Подписано е, че ще са поне 6 месеца промоциите. Това не би било достатъчно. Самият проблем е диагностициран грешно".

"Румен Радев и министрите говорят постоянно, че искат да помогнат на най-уязвимите и бедните, но голяма част от недоволството идва от хора, които сега тепърва взимат еквивалента на 2-3-4-5 хил. лв., но с тези пари те не могат да си купят онова, което преди няколко години са могли да си позволят", отбеляза Запрянов в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

"КЗК продължава да си прави нейните си доклади, които излизат много рядко. Всичко е много раздробено и трудно за четене. КЗК се е превърнала в производител на доклади, които почти никой не чете", смята журналистът.

Според него с новите правомощия има възможност от "аналитична служба КЗК да стане бухалкова служба". По думите му част от тези закони, които се приемат в момента, са уязвими на конституционна основа. Нищо чудно някои от тези текстове да бъдат атакувани пред КС, допуска Йоан Запрянов.

Около 15 години живяхме в икономически изключително спокойни времена, напомни журналистът. След 2020 г. обаче в рамките на 6 години се случи пандемията, войната в Украйна и войната в Иран. Тези събития направиха инфлацията, която трябва да се случи за 15 г., да се случи за 2-3 години, уточни той.

Според него предстои много рязко, видимо и чуваемо промяна на начина на говорене от страна на управляващите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Топ оператора

    6 1 Отговор
    Да ти спират тези войни и да намалят цените.

    15:05 13.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 един и същ резултат но пиара....

    9 2 Отговор
    Магазини за хората се превърна в кошница за грижата

    Коментиран от #8

    15:12 13.06.2026

  • 4 Майко мила

    11 3 Отговор
    Този същят писа статия за Баба Алино колко добра инвестиция е , сега пак ръси мозъци как само във България най- иНтеЛге ги бутат напред!!!😂😂

    Коментиран от #14

    15:14 13.06.2026

  • 5 петрохан

    9 2 Отговор
    какво стана са али баба бе пак ли няма виновни и чакаме да отмине все едно нищо не е станало?

    15:15 13.06.2026

  • 6 кой му дреме

    8 4 Отговор
    на румен колко му е дела от тея 15% отстъпка я Кауфланд

    15:16 13.06.2026

  • 7 колориметър

    3 2 Отговор
    Кошница с някаква си грижа.От кого е тая грижа,за какво,за кого?Баба ми не се сеща от такива неща.Тя си ходи по двора и си гледа кокошките.

    15:22 13.06.2026

  • 8 Логично

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "един и същ резултат но пиара....":

    Каква тишина се пази само и колко много се внимава да не се говори и пише за размера на доходите. Ами да скъпо е, който работи за средна заплата в България не може да пазарува толкова, колкото пазарува друг със средната заплата в Германия или Англия. Искат да не плащат заплати, а някой да им пазарува - как да стане, с какво да се плати, когато парите остават в 5те% богати. Няма как едновременно да не плащаш, а в същото време да искаш да им продаваш на тия на които не плащаш. Друг проблем е свръх производството. Когато бъде произведено повече отколкото може да бъде потребено остава нереализирана продукция за която са направени разходи, после още разходи за унищожаване на непродадената продукция и така порочен кръг. Въпросът е да се произвежда точно толкова, колкото може да бъде потребено, за да не се разхищават ресурсите (в т.ч. труд, време и пари). Освен това алчността трябва да бъде възпирана по всеки възможен начин, никой няма 3 уста и 6 стомаха, можеш да изядеи само това, което можеш, а накрая ще умреш от преяждане.

    Коментиран от #15, #16

    15:26 13.06.2026

  • 9 Анонимен

    9 1 Отговор
    Това да не е на дедо Запрянов унучето? Много си приличат. Дълбоко се съмнявам в експертизата и на двамата.

    15:27 13.06.2026

  • 10 Щом е от Капитал, значи е капиталист

    3 1 Отговор
    А производителите, че искали високи цени? Ами много умно, няма що. Пък купувачите искат ниски. А причините са две - производство почти няма, почти всичко е внос, второ, безконтролното надуване на заплатите в държавния сектор, а той пък постоянно се раздува. Контрол никакъв.

    15:27 13.06.2026

  • 11 Бахтимир

    5 2 Отговор
    Като е толкова умен - да го направи той. Да дава акъл всеки знае. Хвани властта бе пич, направи го както знаеш щом Радев ти е крив.

    15:27 13.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Видях

    4 0 Отговор
    в нашия магазин- бг верига две етикетчета с Кошница с грижа- едното беше чер пипер на зърна, а другото едно никому неизвестно сирене. Знам от опит, че скъпото винаги излиза по- евтино. А моето сирене от бг мляко от Балкана беше преди 15 години - 13,78 лева за . Сега го купувам от веригите на промоция за кг 5- 6 евро. Моята кошница с продукти от ковида насам не е поскъпнала въобще, дори е поевтиняла. Най- скъпи са кварталните магазини.

    15:33 13.06.2026

  • 14 Феликс Дж

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Майко мила":

    Кръгът "Прокопий".

    15:33 13.06.2026

  • 15 Манджа с грозде

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Логично":

    Печалбите в хранителната и леката промишленост са от оборота, според пазарната икономика..

    15:34 13.06.2026

  • 16 Феликс Дж

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Логично":

    А, ами това си е планова икономика. Ваньо от Дралевци много ги чатка тия неща. И моля ви, не ни заблуждавайте, че на Запад днес е добре - не е. Те затова много се върнаха обратно 23-24-25 та.

    15:37 13.06.2026

  • 17 Боташа или ботуша на терора

    2 1 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците като мисирката Йоана от прокопиевата НПО секта Педрохан!

    15:39 13.06.2026

  • 18 Абе

    2 0 Отговор
    Къ връви прайда?

    15:43 13.06.2026

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