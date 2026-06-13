Йоан Запрянов: "Кошница с грижа" - същото като "Достъпно за вас", няма да работи

"Проблемът е, че всичко е скъпо - това не може да бъде казано на висок глас, но е нерешим проблем".

Това заяви пред БНР журналистът от "Капитал" Йоан Запрянов в коментар за мерките на управляващите срещу високите цени.

"Не само морковът и тоягата, но и млякото и тоягата, доматите и тоягата. Това, което Румен Радев каза, много добре илюстрира един парадокс - производителите не искат ниски цени, те искат високи цени. Българските производители, които правителството обещава, че ще защити, те искат да продават на по-висока цена. Браншовете се оплакват от нелоялна конкуренция и подбиване на цената, не се оплакват от това, че са им високи цените. Това е в пряк сблъсък с това, което искат гражданите - те искат ниски цени. Когато на веригите им се каже, че трябва да свалят цените с 15-20-30%, те ще намерят къде по веригата да ги свалят", коментира той.

Според него "Кошница с грижа" е мярка, която няма да проработи:

"Много бях учуден, че правителството на Радев всъщност не стигна до нищо по-различно от това, което направиха Николай Денков и Богдан Богданов през 2023 г. Тогава те излязоха с веригите в МС и казаха, че ще свалят цените на основни стоки. Тогава стикерът се казваше "Достъпно за вас", а сега е "Кошница с грижа" - абсолютно същото, едно към едно. Няма нищо, което да се различава в цялата кампания. Това нещо не работи. Може би работи минимално - че имаш по-дългосрочни промоции. Подписано е, че ще са поне 6 месеца промоциите. Това не би било достатъчно. Самият проблем е диагностициран грешно".

"Румен Радев и министрите говорят постоянно, че искат да помогнат на най-уязвимите и бедните, но голяма част от недоволството идва от хора, които сега тепърва взимат еквивалента на 2-3-4-5 хил. лв., но с тези пари те не могат да си купят онова, което преди няколко години са могли да си позволят", отбеляза Запрянов в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

"КЗК продължава да си прави нейните си доклади, които излизат много рядко. Всичко е много раздробено и трудно за четене. КЗК се е превърнала в производител на доклади, които почти никой не чете", смята журналистът.

Според него с новите правомощия има възможност от "аналитична служба КЗК да стане бухалкова служба". По думите му част от тези закони, които се приемат в момента, са уязвими на конституционна основа. Нищо чудно някои от тези текстове да бъдат атакувани пред КС, допуска Йоан Запрянов.

Около 15 години живяхме в икономически изключително спокойни времена, напомни журналистът. След 2020 г. обаче в рамките на 6 години се случи пандемията, войната в Украйна и войната в Иран. Тези събития направиха инфлацията, която трябва да се случи за 15 г., да се случи за 2-3 години, уточни той.

Според него предстои много рязко, видимо и чуваемо промяна на начина на говорене от страна на управляващите.