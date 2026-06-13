Клозе се надява Меси да подобри рекорда му по голове на световно първенство

Легендата на германския футбол Мирослав Клозе смята, че рекордът му за най-много отбелязани голове на световни първенства може да бъде подобрен още на тазгодишния Мондиал в САЩ, Канада и Мексико. Бившият национал на Германия продължава да държи върха във вечната класация с 16 попадения, но очаква постижението му скоро да бъде надминато, предава ДПА.

Световният шампион от 2014 година постави рекорда по време на турнира в Бразилия, когато се разписа при историческата победа на Германия със 7:1 над домакините на полуфиналите. Така Клозе изпревари бразилската легенда Роналдо и оглави вечната ранглиста, допълва БТА.

„Очаквам рекордът да бъде подобрен на този турнир. Има повече отбори, повече мачове и съответно повече възможности за отбелязване на голове“, заяви настоящият наставник на Нюрнберг пред „Зюддойче Цайтунг“, цитиран от агенция ДПА.

Германецът призна още, че ако трябва да избере свой наследник на върха, би искал това да бъде аржентинската суперзвезда Лионел Меси. Аржентинецът започва Световното първенство с актив от 13 гола на финалите, което означава, че само четири попадения го делят от нов рекорд. Световните шампиони са в група с Алжир, Австрия и Йордания.

Сред основните претенденти да атакуват постижението на Клозе е и френският национал Килиан Мбапе, който до момента има 12 гола на световни първенства. Франция ще се изправи срещу Сенегал, Ирак и Норвегия в груповата фаза на турнира.