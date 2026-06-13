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Масирани проверки на строителни обекти в София

Масирани проверки на строителни обекти в София

13 Юни, 2026 15:31 401 3

  • проверки-
  • строителни обекти

Масираните проверки са част от усилията на Столичната община за по-чист въздух

Масирани проверки на строителни обекти в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният инспекторат продължава засиления контрол върху строителни обекти, съобщаи пресцентърът на Столичната община. За последните две седмици са извършени 157 проверки, при които са съставени 32 акта за установени административни нарушения.

Масираните проверки са част от усилията на Столичната община за по-чист въздух.

Най-често установяваните нарушения при проверките са свързани със замърсяване на уличното платно от товарни автомобили с неизмита ходова част, разпиляване на земни маси и строителни материали по пътната инфраструктура, транспортиране без необходимото обезопасяване на товарите, липса на направление за извозване на земни маси, неспазване на изискванията за недопускане на замърсяване извън строителните площадки и др.

Столичната община предостави нова функционалност на сайта си, която дава достъп до данните за качеството на атмосферния въздух на петте автоматични станции за мониторинг чрез интерактивни графики в реално време.


България
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  • 1 Виждащ

    3 0 Отговор
    Не в София, а във Варна трябват проверки и действия. Толкова ли е могъща тази мафия там?

    15:33 13.06.2026

  • 2 Алибабаино

    4 1 Отговор
    Какво стана с украинския анклав? Там защо няма проверки, комисии, събаряне на незаконните укрокоптори?!

    15:37 13.06.2026

  • 3 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Идва сезона на отпуските.Служителите в столичната община и семействата им трябва да ходят на море

    15:40 13.06.2026

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