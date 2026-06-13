Маздрашки стигна до първия си финал при мъжете в турнирите на ITF

Българският тенисист Анас Маздрашки се класира за първия финал на сингъл в кариерата си при мъжете от веригата на Международната федерация по тенис (ITF). 19-годишният състезател си осигури място в мача за титлата на турнира на клей в Куртя де Арджеш (Румъния) с награден фонд от 15 хиляди долара, предава БТА. На полуфиналите българинът се наложи над третия поставен в схемата румънец Стефан Адриан Андрееску с 6:2, 7:6(3) след час и 34 минути игра.

Маздрашки започна силно двубоя и още в първия гейм проби подаването на своя съперник. Втори брейк в седмия гейм му позволи уверено да затвори първия сет при 6:2. Във втората част българинът поведе с 5:3, но Андрееску успя да изравни за 5:5. Така се стигна до тайбрек, в който Маздрашки демонстрира стабилна игра, поведе с 6:1 точки и реализира втория си мачбол за крайния успех.

Победата е четвърта поредна за младия българин в турнира и му осигурява историческо първо участие във финал на сингъл при мъжете в състезание от календара на ITF. В битката за трофея Маздрашки ще се изправи срещу победителя от другия полуфинал между водача в схемата Раду Папое от Румъния и четвъртия поставен Алан Фернандо Фиерос от Мексико.