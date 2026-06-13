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Селекционерът на Португалия хвали Роналдо, бил незаменим и уникален

Селекционерът на Португалия хвали Роналдо, бил незаменим и уникален

13 Юни, 2026 12:28 502 2

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41-годишният нападател ще участва на шести мондиал

Селекционерът на Португалия хвали Роналдо, бил незаменим и уникален - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес изрази висока оценка за ролята и влиянието на Кристиано Роналдо в националния отбор, като подчерта неговата уникалност и дългогодишна отдаденост, предава БТА. 41-годишният нападател е включен в състава на Португалия за Световното първенство, което ще бъде шестото му участие на мондиал. Според Мартинес кариерата на Роналдо с националния екип го поставя в напълно отделна категория сред великите играчи.

„Роналдо е уникален играч, който промени играта. Неговата отдаденост на футбола все още служи за пример за много млади играчи. 21 години с националния отбор, 227 мача. Никой друг футболист не е постигнал това. А след това е и броят на головете. Всички тези числа правят Кристиано Роналдо легенда“, заяви Мартинес пред The Athletic.

Наставникът допълни, че въпреки възрастта си, португалската звезда запазва същия хъс и мотивация, характерни за най-ранните му години в националния тим. „Кристиано е незаменим. Неговото голово представяне не може да бъде повторено“, добави той. В груповата фаза на Световното първенство Португалия ще се изправи срещу ДР Конго (17 юни), Узбекистан (23 юни) и Колумбия (28 юни).


САЩ
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