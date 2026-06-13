Мароко са готови за Бразиля независимо дали Неймар ще играе

Националният отбор на Бразилия ще стартира участието си на Световното първенство без своята звезда Неймар, който най-вероятно ще пропусне не само първия мач срещу Мароко, но и целия групов етап. Това заяви селекционерът Карло Анчелоти, предава БТА. Италианският специалист подчерта, че нападателят продължава възстановяването си и работи усилено, за да се завърне възможно най-бързо. „Той работи усилено, за да се възстанови възможно най-бързо. Надяваме се, че ще може да се върне към пълноценни тренировки следващата седмица“, каза Анчелоти преди двубоя срещу Мароко, който е първи за Бразилия в групата, включваща още Хаити и Шотландия.

34-годишният Неймар все още лекува травма в прасеца и не е участвал в последните занимания на тима. Той пропусна и двете контролни срещи преди турнира, след като беше включен в състава от Анчелоти. Бразилската федерация съобщава, че състоянието му се подобрява, но завръщането му остава неясно.

Селекционерът допълни, че присъствието на Неймар в състава не е само заради спортните му качества, но и заради ролята му в съблекалнята. „Той може да бъде добър пример за по-младите играчи в нашия отбор“, каза Анчелоти, цитиран от ДПА.

Съотборникът му Винисиус Жуниор също коментира ситуацията около звездата, като го определи като свой „идол“ и му пожела бързо възстановяване.



От щаба на Мароко пък заявиха, че са подготвени независимо дали Неймар ще играе. Селекционерът Мохамед Уахби подчерта, че планът им не се променя, а капитанът Ашраф Хакими изрази съжаление, че няма да има възможност да се изправи срещу бразилската звезда. „Искам да играя срещу най-добрите играчи, а Неймар е сред тях“, каза Хакими.

В навечерието на мача Карло Анчелоти коментира и напрежението преди старта на турнира, като призна, че дори най-опитните треньори не са имунизирани срещу напрежението. „Страхът е важна част от живота. Ако не се страхувате и сте неподготвени, може да сбъркате сериозно. Страхът помага да останеш концентриран“, заяви той на пресконференция.

„По природа съм оптимист и съм уверен. Добре подготвени сме за мача и за турнира. В съвременния футбол няма слаби съперници – Мароко е един от най-добрите отбори в Африка“, допълни Анчелоти.