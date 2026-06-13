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ВАР е справедлив – отмени жълт картон, за да го получи симулант

ВАР е справедлив – отмени жълт картон, за да го получи симулант

13 Юни, 2026 12:53 670 3

  • световно първенство-
  • сащ-
  • парагвай-
  • жълт картон

Новото правило бе използвано на срещата САЩ - Парагвай

ВАР е справедлив – отмени жълт картон, за да го получи симулант - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Срещата между САЩ и Парагвай (4:1) от Световното първенство по футбол се превърна в първия мач, в който бе приложено новото правило на системата ВАР, свързано със „сгрешена самоличност“ при налагане на дисциплинарни санкции, съобщава БТА. Ситуацията се разигра в 50-ата минута, когато парагвайският национал Мигел Алмирон влезе в единоборство с американския защитник Тим Рийм. В опит да отнеме топката Рийм се намеси ниско, а Алмирон падна на тревата. Главният съдия Дани Макели отсъди нарушение и показа жълт картон на играча на САЩ.

След това обаче се намеси ВАР, с отговорник испанският арбитър Дел Серо Гранде. След преглед на ситуацията съдията на терен установи, че няма контакт между двамата футболисти и че Алмирон е симулирал нарушение.

В резултат на това първоначално показаният жълт картон на Рийм беше отменен, а санкцията бе показана на парагвайския футболист за симулация. Така системата ВАР за първи път доведе до корекция не само на отсъждане, но и на дисциплинарна санкция по време на двубой от турнира.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    3 2 Отговор
    Край . Сега португалския гел всеки мач ще е с картон . Смилете се .

    Коментиран от #2

    13:09 13.06.2026

  • 2 Активист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    На португалския "гел" не можеш да си позволиш дори само гела му.

    13:46 13.06.2026

  • 3 Ганю

    1 0 Отговор
    Е щом " потърпевш" е американоПИНДОС-може. Но, я да бе руснак,иранец или сърбин- даже и червен картон щеше да е
    В спортът политика няма!- така казват от ФИФА😉

    13:50 13.06.2026

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