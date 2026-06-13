ВАР е справедлив – отмени жълт картон, за да го получи симулант

Срещата между САЩ и Парагвай (4:1) от Световното първенство по футбол се превърна в първия мач, в който бе приложено новото правило на системата ВАР, свързано със „сгрешена самоличност“ при налагане на дисциплинарни санкции, съобщава БТА. Ситуацията се разигра в 50-ата минута, когато парагвайският национал Мигел Алмирон влезе в единоборство с американския защитник Тим Рийм. В опит да отнеме топката Рийм се намеси ниско, а Алмирон падна на тревата. Главният съдия Дани Макели отсъди нарушение и показа жълт картон на играча на САЩ.

След това обаче се намеси ВАР, с отговорник испанският арбитър Дел Серо Гранде. След преглед на ситуацията съдията на терен установи, че няма контакт между двамата футболисти и че Алмирон е симулирал нарушение.

В резултат на това първоначално показаният жълт картон на Рийм беше отменен, а санкцията бе показана на парагвайския футболист за симулация. Така системата ВАР за първи път доведе до корекция не само на отсъждане, но и на дисциплинарна санкция по време на двубой от турнира.