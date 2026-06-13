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Чикаго Файър иска Горецка и Левандовски

Чикаго Файър иска Горецка и Левандовски

13 Юни, 2026 15:13 381 0

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31-годишният германски национал е свободен агент

Чикаго Файър иска Горецка и Левандовски - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Американският клуб Чикаго Файър работи по амбициозен трансфер на германския национал Леон Горецка, съобщава The Athletic. Отборът от Мейджър Лийг Сокър (МЛС) е започнал разговори с опитния полузащитник, а паралелно с това води преговори и с неговия бивш съотборник Роберт Левандовски, предава БТА. Според информацията полският нападател вече е напуснал Барселона и дори е посетил щата Илинойс, където се намира базата на Чикаго Файър.

31-годишният Горецка също е свободен агент, след като сложи край на престоя си в Байерн Мюнхен. По време на кариерата си при баварците той записа 312 официални мача и се утвърди като един от ключовите играчи на отбора. Интерес към германския халф има и от Европа, като сред спряганите кандидати за подписа му е италианският гранд Милан.

В момента Горецка е част от националния отбор на Германия на Световното първенство. В богатата си визитка той има седем титли от Бундеслигата, както и триумф в Шампионската лига. Горецка и Левандовски играха рамо до рамо в Байерн между 2018 и 2022 година, преди полският голмайстор да премине в Барселона.


САЩ
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