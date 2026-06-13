Висшата лига променя правилата: скубането на коса не винаги е червен картон

Английската Висша лига обяви промени в съдийските насоки, според които дърпането и скубането на косата на съперник вече няма да води задължително до директен червен картон, предава БТА. Според новите указания санкцията ще зависи от характера и интензитета на нарушението. Червен картон ще се показва единствено в случаите, когато действието е извършено с „прекомерна сила и/или бруталност“. В по-леки ситуации, при които има умишлено дърпане, но без груба сила, нарушението ще се наказва с жълт картон.

Решението идва след серия от спорни ситуации през изминалия сезон, когато играчи като Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед (на снимката), Майкъл Кийн от Евертън и Дан Балард от Съндърланд бяха изгонени за подобни действия.

От Висшата лига уточняват, че новите насоки са част от по-широки промени в тълкуването на правилата, които целят по-еднакво прилагане на съдийските решения през сезона. Освен това съдиите ще бъдат насърчавани да следят по-стриктно ситуации с задържане и действия извън футболния дух, които оказват значително влияние върху играта.

Допълнително внимание ще бъде отделено и на защитата на вратарите. Реферите ще санкционират играчи, които предизвикват контакт без реален опит да играят с топката, ако това възпрепятства вратаря в опита му да играе с нея.