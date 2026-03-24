Игор Тудор вече не е мениджър на Тотнъм

Игор Тудор напусна мениджърския пост на Тотнъм след едва 38 дни начело на тима, твърди Team Talk.

Специалистът пое "шпорите“ на 14 февруари.

Той води Тотнъм в 7 мача, в които постигна 1 победа, 1 равенство и 5 загуби.

Вчера стана ясно, че Тудор е загубил своя баща. Специалистът е научил трагичната новина след загубата на Тотнъм от Нотингам с 0:3 от 31-ия кръг във Висшата лига.

Тотнъм е на 17-ото място в класирането след 31 изиграни мача.